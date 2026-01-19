 
Общество

Роспотребнадзор научит псковичей интерпретировать типичные признаки ОРВИ у детей

В рамках лектория «Санпросвет» центрального научно-исследовательского университета эпидемиологии Роспотребнадзора состоится первый в текущем году выпуск «Школы семейного здоровья». Тема познавательного занятия — «Сезон гриппа и ОРВИ». Как сообщили Псковской Ленте Новостей управлении Роспотребнадзора по Псковской области, этот вопрос особенно актуален в зимний период для семей с детьми.

Изображение: Роспотребнадзор

В прямом эфире выступит Александр Горелов — врач‑педиатр, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии.

Зрители смогут узнать, как правильно интерпретировать типичные проявления ОРВИ у детей — от затяжного кашля и насморка до болей в ушах и признаков пневмонии. Врач разъяснит, в каких случаях оправдано применение ингаляций, промываний и назальных спреев, а когда от них лучше отказаться. Особое внимание будет уделено профилактике осложнений и своевременной диагностике опасных состояний.

Мероприятие пройдёт 22 января в 12:00 по московскому времени на платформе VK Видео.

Подробнее о школе семейного здоровья ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора можно узнать по ссылке.

