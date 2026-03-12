В суде продолжают рассмотрение дела в отношении Александра Грацкого

В Псковском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова Александра Грацкого, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Напомним, рассмотрение нового эпизода уголовного дела перенесли на сегодняшний день в связи с болезнью адвоката.

Ранее судебное заседание переносили в связи с необходимостью получения ответа на судебные запросы (в том числе по исполнению штрафа в 5,7 млн рублей по предыдущему уголовному делу).

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность начальника управления городского хозяйства администрации города Пскова, осенью 2023 года получил в качестве взятки во владение и пользование земельный участок в деревне Большая Гоголевка Псковского округа стоимостью 1,5 миллиона рублей. Участок он оформил на свою мать.

Взятка была дана за совершение действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ, являющихся предметом заключенных муниципальных контрактов, а равно за общее покровительство и попустительство по службе в пользу юридического лица, осуществляющего коммерческую деятельность.

Заседание проходит в особом порядке. Согласно УПК РФ, особый порядок - упрощенная процедура уголовного судопроизводства, применяется при полном согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, если наказание не превышает 10 лет лишения свободы. Суд не исследует доказательства, а приговор (только обвинительный) назначается в размере не более 2/3 максимального срока.

Напомним, Александр Грацкий уже отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 5 700 000 рублей и с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. Ранее его осудили за получение взятки в крупном и особо крупном размерах (часть 6 статьи 290 УК РФ и пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ).