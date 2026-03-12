В Псковской области реализуются мероприятия по развитию цифровых сервисов здравоохранения в мессенджере MAX. Об этом губернатору Михаилу Ведерникову доложила министр здравоохранения Марина Гаращенко в рамках рабочей встречи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Министр здравоохранения напомнила, что в декабре 2025 года запущен бот записи к врачу. У жителей области появилась возможность быстро и удобно записаться к необходимому специалисту через национальный мессенджер MAX. «Мы отмечаем востребованность этого сервиса. В настоящее время жители Псковской области уже более 16 тысяч раз записались к врачу через MAX», — рассказала Марина Гаращенко.

Она также рассказала и о новых цифровых сервисах. Уже в этом году в Псковской области создан и запущен бот телемедицинских консультаций в MAX.

«С середины января мы "обкатывали" систему телемедицинских консультаций в MAX. Сейчас эта работа налажена, мы готовы ее масштабировать. Сервис удобный, позволит разгрузить поликлиники, что особенно актуально в сезон ОРВИ, сэкономит время наших пациентов», — доложила министр здравоохранения Псковской области.

Алгоритм точно такой же, как в боте записи к врачу: необходимо ввести номер полиса, далее дату рождения и следовать дальнейшим подсказкам.

Кроме того, Марина Гаращенко поделилась с губернатором и планами по дальнейшему развитию цифровых сервисов в МАХ. В марте планируется внедрения дополнительного функционала бота записи на прием к врачу в части напоминаний и отмене записей. Дополнительно специалисты прорабатывают возможности продления рецептов на льготные лекарственные препараты посредством бота телемедицинских консультаций.

В свою очередь Михаил Ведерников отметил, что внедрение и развитие цифровых сервисов в здравоохранении, в том числе и через мессенджер МАХ, это важное направление работы, которое нацелено на повышение доступности медицинской помощи, улучшение качества взаимодействия жителей региона с системой здравоохранения.