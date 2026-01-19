В Псковской области стартует «Неделя памяти жертв Холокоста»

В Псковской области с 18 по 31 января пройдет цикл мемориальных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста и 81-й годовщине освобождения Красной Армией нацистского лагеря смерти «Аушвиц» (Освенцим).

Центральным событием в Пскове станет информационная выставка «Мы помним» в Доме офицеров 18-31 января. Она посвящена важнейшей исторической дате – 27 января 1945 года, когда советские солдаты освободили узников крупнейшего «лагеря смерти» (польского концентрационного лагеря Освенцим). Выставка призвана не только напомнить о бесчисленных жертвах, но и показать триумф человеческого духа, подчеркнуть необходимость противостояния любым формам ненависти и геноцида.

Памятные мероприятия охватят всю область. Уже 22 января в библиотеке «БиблиоЛюб» микрорайона Любятово состоится урок памяти «Холокост – трагедия человечества». Участников ждет книжная выставка «Холокост: история, память, судьбы», исторический экскурс и знакомство с документами и материалами фотохроники событий периода военных лет.

Активную программу подготовили в Великих Луках. В Городском дворце культуры имени Ленина 29 января пройдет урок мужества «Память поколений». С 26 января в библиотеке-филиале №2 начнет работу выставка-память «Холокост. Помнить, чтобы не забыть». Краеведческий музей 25 января проведет музейный урок «Холокост и его страшные последствия», основанный на воспоминаниях свидетелей.

К мемориальной неделе присоединятся почти все муниципальные образования Псковской области. Уроки, выставки, кинопоказы и встречи пройдут в Бежаницах, Дедовичах, Красногородске, Кунье, Невеле, Новосокольниках, Опочке, Острове, Палкино, Печорах, Плюссе, Стругах Красных, Пушкиногорье, Пыталово, Себеже, Усвятах и других районах.

Холокост (от древнегреческого holocaustosis — «всесожжение», «уничтожение огнем») в современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению евреев в 1933-1945 годах. В основе Холокоста — расовая теория нацизма, идея о превосходстве арийской расы над другими, признаваемыми «неполноценными» расами, представление о «мировом еврействе» как главном враге германской нации. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн человек. Этот термин получил распространение в 1950-х годах благодаря писателю Эли Визелю, бывшему узником Освенцима.