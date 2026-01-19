Пушкиногорская школа искусств взыскивает с подрядчика более 5 млн рублей за недовыполненный капремонт

Арбитражный суд Псковской области принял к производству иск Пушкиногорской школы искусств имени С. С. Гейченко к ООО «РИКДОМ». Учреждение требует взыскать с подрядчика более 5 млн рублей — сумму неотработанного аванса и штрафные санкции по контракту на капитальный ремонт здания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Скриншот из видео главы Пушкиногорского округа Оксаны Филипповой

Между сторонами заключен контракт на выполнение капитального ремонта школы искусств. Цена контракта составила более 27,5 млн. рублей.

Вместе с тем обществ ненадлежащим образом выполнило обязательства по контракту, в связи с чем принято решение об одностороннем отказе от контракта.

Учитывая выполнение работ обществом на сумму 1 299 353 рублей, произведенное авансирование в размере 5 239 921 рублей, Пушкиногорская школа искусств имени С. С. Гейченко обратилась в суд.

Предварительное и судебное заседания назначены на 2 февраля 2026 года.