36% псковичей хотели бы выделяться на фоне коллег - опрос

0

Личный или командный успех важнее для псковичей? 36% хотели бы выделяться на фоне коллег. Каждый второй (51%) считает более важными результаты всего коллектива. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с опытом работы в коллективах.

Мужчины чаще женщин признавались, что им важнее индивидуальные достижения (41 и 31% соответственно).
 

С увеличением возраста опрошенных число ориентированных на командный успех среди них растет, а число стремящихся выделиться на фоне коллег снижается. А вот с увеличением уровня дохода ситуация диаметрально противоположная: чем выше зарплата, тем меньше важны индивидуальные результаты и больше — командные. Отчасти это связано с тем фактом, что среди зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц больше руководителей.

