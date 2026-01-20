 
Скончалась экс-председатель Псковского отделения Всероссийского театрального общества Лариса Крамер

Скончалась бывший председатель (с 1977 по 1980 годы) Псковского отделения Всероссийского театрального общества, заслуженная артистка РФСР Лариса Крамер, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Фото: Псковский театр драмы имени Александра Пушкина

В труппе псковского театра Лариса Крамер служила искусству 55 лет, с 1961 по 2016 годы.

«Сыграв более 150 ролей, она воплотила галерею сценических образов женщин-современниц, героинь с непростой жизненной судьбой и стойкими принципами. Психологически точно, беспощадно, исповедально, не лишая женского очарования, она создала на псковской сцене антологию социального типа советской женщины в лучших традициях современного театра», - говорится на сайте театра.  

В период ее руководства Псковское отделение объединяло 111 членов Всероссийского театрального общества. 

За заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства в 1997 году артистка была награждена Орденом Почета. 

«Имя Ларисы Крамер занесено в театральную летопись России, а в памяти коллег она останется человеком безусловно талантливым, предельно честным, настоящим во всем. Коллектив Псковского театра драмы скорбит о невосполнимой утрате, выражает глубокие соболезнования родным и близким», - добавили в театре.

