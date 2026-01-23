В российских школах могут сократить изучение иностранных языков с 1 сентября

С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах до 408 часов, сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал он.

По словам ректора, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени, пишет РИА Новости.

«В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю», — заключил Алексей Лубков.

Как сообщали в Минпросвещения в августе, такие изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.