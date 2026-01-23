 
Общество

В российских школах могут сократить изучение иностранных языков с 1 сентября

0

С 1 сентября Минпросвещения планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5-7 классах до 408 часов, сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5-7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов», — сказал он.

По словам ректора, эта мера необходима для оптимизации нагрузки на учащихся и рационального перераспределения времени, пишет РИА Новости.

«В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю», — заключил Алексей Лубков.

Как сообщали в Минпросвещения в августе, такие изменения нацелены на оптимизацию нагрузки и перераспределение учебного времени. При этом изучение иностранных языков останется обязательной частью программы.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026