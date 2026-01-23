 
Общество

Псковская исправительная колония №4 отметила 67-летие

0

Исправительная колония №4 УФСИН России по Псковской области отметила 67-ю годовщину со дня своего образования. Торжественное мероприятие, посвященное этому знаменательному событию, прошло на территории учреждения в селе Середка Псковского округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В праздничном событии приняли участие действующие сотрудники, ветераны службы и руководство ИК-4. С поздравительной речью выступил начальник колонии Сергей Горячев. Он обратился к коллективу, поблагодарив личный состав за добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу.

«За 67 лет учреждение прошло большой путь, и сегодня оно продолжает успешно выполнять свои задачи благодаря вашему ежедневному труду, ответственности и верности присяге», – отметил Сергей Горячев. Он также пожелал всем сотрудникам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и дальнейших успехов в нелёгкой службе.

Продолжился праздник торжественной церемонией награждения. За образцовое исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов и многолетнюю службу ряд сотрудников учреждения удостоили ведомственных наград и благодарностей.

