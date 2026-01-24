 
Общество

Псковичей приглашают к участию в круглом столе, приуроченному ко Дню архивов

Всех желающих приглашают к участию в круглом столе «Нам нужна одна Победа. Вклад народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне», сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном архиве Псковской области.

Афиша: Государственный архив Псковской области

Он пройдет 12 марта в Пскове. А состоится в рамках Года единства народов России, и будет приурочен к профессиональному празднику архивных работников – Дню архивов.

В ходе встречи предлагается обсудить:
• Подвиг народов Советского Союза на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в тылу.
• Роль национального единства в Победе в Великой Отечественной войне.
• Увековечение памяти героев разных национальностей, сражавшихся за освобождение территории Псковской области и других территорий.

Заявки на участие в работе круглого стола принимаются до 15 февраля по электронной почте: gapo@pskov.ru или по почтовому адресу: 180019, город Псков, улица Петрова, д. 1.

Предполагается публикация докладов.

