В России предложили открыть «Чебурляндию»

Член комитета Совета Федерации по культуре, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов предложил создавать в России парки развлечений, аналогичные «Диснейленду», но с отечественными персонажами мультипликационных и игровых фильмов.

Изображение сгенерировано с помощью нейросети

«Наши родные Чебурашка, Крокодил Гена, Винни-Пух, Карлсон, герои «Ну, погоди!», «Простоквашино» стали той культурной вселенной, которая действительно способна конкурировать с западными франшизами», — сказал парламентарий.

Особенно актуальной выглядит идея популяризации этих героев в более широком смысле, к примеру, в рамках создания тематических парков, аттракционов и культурных пространств, также такие площадки могли бы действовать и в регионах, отметил Айрат Гибатдинов. Он назвал неплохим примером реализации подобных проектов уже существующий в Москве парк развлечений «Остров мечты». Однако нужно расширение масштабов, формирование некоего отечественного аналога «Диснейленда», ориентированного на семейную аудиторию, уточнил сенатор.

«Такой проект мог бы стать пространством, где отечественные персонажи обретают новую жизнь: аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления, мультимедийные форматы. И нужно понятное и близкое название. Условно, что-то вроде "Чебурляндия". Это был бы инструмент культурной политики и мягкой силы, формирующий у детей позитивную идентичность через родных, знакомых героев», — сказал спикер.

По его оценке, в последние годы общество становится все более настроенным на укрепление отечественного культурного кода. При этом появляется отчетливый запрос на переосмысление и популяризацию, в том числе советского культурного наследия, считает сенатор, пишет ТАСС.

«Феноменальный успех "Чебурашки" в современном кинопрокате — это наглядный пример. Персонаж, созданный в советскую эпоху, близок и старшему поколению, и молодежи, и детям. Тенденция показывает, что советские мультипликационные и кинематографические герои обладают мощным потенциалом», — заключил мужчина.