Псковских волонтёров приглашают к участию в шестом сезоне премии «Мы вместе»

Запущен шестой сезон международной премии «Мы вместе». До 24 мая волонтёры, наставники, команды социальных проектов из России и других стран, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города, развивающие добровольчество, могут подать заявки на участие в крупнейшей международной инициативе, поощряющей лидеров социальных практик, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»
Подать заявки могут любые юридические и физические лица на сайте премия.мывместе.рф.
О старте премии объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в молодёжном центре «30/09» в Донецке, где проходят «Дни Горловки» – города, который в прошлом году стал финалистом сразу в двух номинациях премии.
Шестой сезон премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН. За шесть лет премия привлекла почти 200 тысяч социальных проектов, став устойчивой системой поддержки значимых общественных инициатив на государственном уровне. В этом году она станет центральным событием Международного года добровольцев в России. Премия пройдет в 12 номинациях, охватывающих разнообразные сферы: от помощи участникам СВО и их семьям до экологии и социальной среды.
Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе». Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке президента России. Учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).