Псковских волонтёров приглашают к участию в шестом сезоне премии «Мы вместе»

Запущен шестой сезон международной премии «Мы вместе». До 24 мая волонтёры, наставники, команды социальных проектов из России и других стран, коммерческие и некоммерческие организации, а также регионы и города, развивающие добровольчество, могут подать заявки на участие в крупнейшей международной инициативе, поощряющей лидеров социальных практик, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Подать заявки могут любые юридические и физические лица на сайте премия.мывместе.рф.

О старте премии объявил сопредседатель оргкомитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в молодёжном центре «30/09» в Донецке, где проходят «Дни Горловки» – города, который в прошлом году стал финалистом сразу в двух номинациях премии.

«Премия "Мы вместе" – это общественное признание на самом высоком уровне. Участие открывает новые возможности для лидеров социальных инициатив, которые сохраняют историческую память, помогают ветеранам, семьям участников СВО и людям в трудной жизненной ситуации, решают социальные проблемы или заботятся об экологии в России и мире. Смысл премии – выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик. Финалисты входят в составы региональных общественных палат, советов при губернаторах по развитию добровольчества и качеству жизни, участвуют в образовательных программах и экспертных площадках, а еще формируют дружное и крепкое сообщество из тысяч неравнодушных людей, с достоинством причисляющих себя к движению "Мы вместе"», – отметил Сергей Кириенко.

Шестой сезон премии приурочен к Году единства народов России, а также Международному году добровольцев, объявленному ООН. За шесть лет премия привлекла почти 200 тысяч социальных проектов, став устойчивой системой поддержки значимых общественных инициатив на государственном уровне. В этом году она станет центральным событием Международного года добровольцев в России. Премия пройдет в 12 номинациях, охватывающих разнообразные сферы: от помощи участникам СВО и их семьям до экологии и социальной среды.

Церемония награждения победителей состоится в декабре 2026 года в Москве в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе». Премия реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке президента России. Учредителем выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).