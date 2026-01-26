Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского округа

Неизвестный оформил займ на жителя Пыталовского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Установлено, что неизвестный, находясь в неустановленном месте, в ноябре 2025 года, используя персональные данные жителя Пыталовского муниципального округа, оформил на его имя потребительский займ в одной из микрофинансовых организаций на сумму 7 000 рублей.

Санкция части 1 статьи 159 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Ход расследования поставлен на контроль в прокуратуре округа.