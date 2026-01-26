«Постскриптум»: Битва за тепло и судьба депутата

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Для чего нужны депутаты?
- «Справедливоросс» Олег Брячак может остаться без мандата – ждем сессию областного Собрания;
- Мера пресечения без изменений: Анастасия Повторейко до конца февраля остается в СИЗО, а 27 января начинается рассмотрение «дела Ильиной»;
- Резервная котельная запущена, но сбои всё еще есть – ситуация с отоплением в Заплюсье остается незавершенной.
В политическом блоке, как всегда, вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко будем разбираться в тонкостях политики.
Телефон прямого эфира 56-73-72.