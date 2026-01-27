Жители Псковской области предпочитают китайские смартфоны – МТС

Цифровая экосистема МТС на основе данных собственной розничной сети проанализировала спрос на смартфоны в Псковской области. По итогам года Xiaomi и Huawei стали самыми популярными брендами смартфонов в регионе – на них пришлось 24% и 14% покупок по количеству устройств.

Фотографии: МТС

В топ-3 самых популярных брендов по количеству проданных гаджетов в Псковской области также входит китайский смарфтон Infinix с 12% продаж.

В денежном эквиваленте продолжает лидировать Apple за счет высокой средней стоимости. На покупку гаджетов этой марки ушел 41% всех средств псковичей, вложенных в смартфоны в прошлом году. На второе место врывается Samsung c 17% затраченных средств. На долю Xiaomi и Huawei приходится соответственно 11% и 9% продаж в денежном эквиваленте.

Самой продаваемой моделью смартфонов в Псковской области стал Xiaomi Redmi A5. Среди устройств американского бренда Apple местные жители чаще всего выбирали iPhone 16.

На российском рынке в целом по итогам 2025 года бренд Xiaomi сохранил лидерство по количеству проданных смартфонов, оставшись самым массовым. Samsung же показал наиболее заметный рост, увеличив долю и в штуках, и в деньгах, что указывает на укрепление позиций в среднем (20-40 тысяч рублей) и высоком (от 60 тысяч рублей) ценовых сегментах. Смартфоны брендов Tecno и Realme продолжили конкуренцию за массовую аудиторию, постепенно сократив разрыв с лидерами за счёт агрессивной ценовой политики и расширения модельного ряда. Apple продолжает лидировать в денежном выражении за счёт высокой средней стоимости устройств.

По итогам года в России было продано 23,6 млн смартфонов на сумму 574 миллиарда рублей. Средняя стоимость смартфона по итогам года составила 24,3 тысячи рублей. Одним из заметных изменений 2025 года стал рост доли смартфонов среднего ценового сегмента. Диапазон 20–40 тысяч рублей показал самую высокую динамику среди всех категорий. Его доля выросла почти на 2 п.п. и достигла 20% в штуках и 22% в деньгах. Таким образом, каждый пятый проданный в России смартфон относится к среднему сегменту.

Параллельно в 2025 году рос интерес и к устройствам стоимостью 40–60 тысяч рублей, доля которых увеличилась с 4% до 5% в штуках. При этом сегмент смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей остался самым большим и составил более трети всех продаж.