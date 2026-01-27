Россельхознадзор запретил ввоз 200 кг сыра и мяса на границе в Псковской области

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора запретило ввоз 200 кг сыра и готовой мясной продукции на российско-белорусской границе в Псковской области из-за отсутствия необходимых документов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Во время ветеринарного контроля сотрудники ведомства выявили, что у груза отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы, которые должны подтверждать безопасность и происхождение продукции.

В результате нарушений перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза оказалось невозможным.

Специалисты оформили акт о возврате груза, продукцию вернули в Республику Беларусь.