В Пскове жители дома на улице Алтаева требуют решить проблему с вонью и комарами в подвалах

Жители дома №22 на улице Алтаева в Пскове столкнулись с серьезной проблемой, которая затрагивает не только их комфорт, но и здоровье. В местной детской поликлинике, а также в подвалах жилых домов и школы №22 появилось огромное количество комаров, а в подъездах стоит сильный запах. Об этом жители сообщают в социальных сетях.

Проблема, по словам псковичей, существует с декабря прошлого года: услуга водоотведения фактически не предоставляется, хотя платежи в квитанциях продолжают начислять. В подвале дома вода не уходит, ступени первого этажа постоянно мокрые, из-за чего в подъезде стоит невыносимая вонь.

В детской поликлинике комары покрывают стены «сплошным ковром», создавая невыносимые условия для маленьких пациентов, их родителей и медперсонала, рассказали псковичи.

Администрация города Пскова, отвечая на запрос Псковской Ленты Новостей, подтвердила проблему и объяснила ее причины. Ситуация связана с техническим состоянием сопутствующих сетей на улице Алтаева, которые до подключения к новому коллектору были в неудовлетворительном состоянии и подвержены заиливанию. В настоящее время для увеличения их пропускной способности запланированы работы по очистке.

В администрации также призвали горожан не сбрасывать в канализацию предметы личной гигиены и другие посторонние вещи, так как это может привести к серьезным засорам.

