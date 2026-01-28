Новые выплаты для фармацевтов поддержал бюджетный комитет Собрания

Проект закона, расширяющий действующие в регионе меры поддержки медицинских работников, рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Законопроект, который внес в Собрание губернатор Михаил Ведерников, стал результатом договоренностей, достигнутых на встрече главы региона с сотрудниками учреждений здравоохранения, состоявшейся в конце прошлого года с участием депутатов Собрания.

Для представления поправок в закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан на территории Псковской области» председатель парламентского комитета Александр Братчиков передал слово министру здравоохранения Псковской области Марине Гаращенко.

Ключевое нововведение касается установления единовременных денежных выплат для специалистов фармацевтического профиля, впервые трудоустраивающихся в государственные медучреждения региона: 150 000 рублей для специалистов с высшим образованием и 100 000 рублей – со средним. Ранее такие выплаты для провизоров не предусматривались.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить в два раза размер единовременных выплат для врачей и медицинских сестер, трудоустраивающихся в подразделения паллиативной медицинской помощи, где обеспечивается качественный уход за тяжелобольными пациентами: врачам выплата увеличивается с 150 000 до 300 000 рублей, медицинским сестрам – с 50 000 до 100 000 рублей.

В случае принятия закона на его реализацию в 2026 году потребуется 2,05 миллиона рублей.

«Это независимо от округа?» - спросил Александр Братчиков.

«Независимо», - ответила Марина Гаращенко.

Проект депутаты одобрили единогласно.