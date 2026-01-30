 
Общество

Юлия Семенова назначена на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Пскова

Юлия Семенова назначение аудитором Контрольно-счетной палаты города Пскова. Такое решение приняли депутаты на сессии Псковской городской Думы 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые депутаты, уважаемые присутствующие. Хочу предоставить вам кандидата на должность аудитора Юлию Семенову. Она родилась 6 октября 1983 года в городе Пскове. В 2006 году закончила государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, получила специальность по финансам и кредитам. Общий трудовой стаж - более 19 лет, стаж государственной гражданской службы - более 12 лет», - рассказала председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Ирина Стаканова. 

Юлия Семенова назначена на должность сроком на 5 лет.

