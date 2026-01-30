 
Общество

Новая система алиментов может изменить подход к родительской ответственности

Введение государственных авансовых алиментов в России требует не просто законодательной инициативы, но и серьёзной экономической проработки, считает эксперт центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» Эльвира Грецова. По её мнению, ключ к успеху — в жёсткой системе взыскания и смене подхода: государство должно временно замещать неплательщика, а затем в полном объёме возвращать средства, как это уже работает в Германии. Такой механизм защищает интересы ребёнка, но не снимает ответственности с родителя — долг остаётся, просто меняется кредитор.

«Государству необходимо определить устойчивые источники финансирования, а также выстроить эффективный механизм последующего взыскания средств с родителей-должников. Без этого инициатива может привести к росту бюджетной нагрузки без реального усиления родительской ответственности», - считает Эльвира Грецова. 

Как отметила эксперт, опыт Германии показывает, что государственные авансовые алименты возможны. Государство выплачивает деньги ребёнку вместо родителя-должника, а затем само становится кредитором и взыскивает эти суммы с неплательщика. Это не социальная помощь родителю, а форма защиты ребёнка, при которой долг никуда не исчезает, а лишь меняется сторона взыскания, пишет RuNews24.ru.

«Выплаченные суммы подлежат возврату, а безработица не рассматривается как основание для отказа от содержания ребёнка. В российских условиях подобный подход может быть реализован только при условии жёсткой системы взыскания и чётко закреплённой ответственности плательщика», - заключила Эльвира Грецова. 
