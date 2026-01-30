 
Общество

Дмитрий Барабанов: Из бюджета Пскова выделены средства на мультимедийный экран для ГКЦ

0

Часть средств из бюджета Пскова направят на устройство освещения на стадионе «Машиностроитель» и закупку светодиодного экрана для здания Городского культурного центра, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, комментируя повестку сегодняшней сессии Думы. 

«Сессия была небольшая, всего семь вопросов, из которых три вопроса об установлении границ территориальных общественных самоуправлений, четыре вопроса более интересных - это изменения в бюджет на 2026 год, в части добавленных порядка 97 миллионов рублей. Их потратят на освещение стадиона "Машиностроитель", восстановление работоспособности фонтана в сквере около гостиницы "Рижской", на разработку проектно-сметной документации по восстановлению фонтана в Ботаническом саду. Порядка 12 миллионов рублей - это на корректировку заработных плат муниципальных служащих, закупку большого мультимедийного экрана, который устанавливают на Городском культурном центре», - сказал Дмитрий Барабанов.

Также депутат отметил, что был заслушан отчет по приватизации имущества за 2025 год и избран новый аудитор Контроль-счетной палаты Пскова. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Барабанов Дмитрий Александрович

Барабанов Дмитрий Александрович

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №14

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026