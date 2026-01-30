Дмитрий Барабанов: Из бюджета Пскова выделены средства на мультимедийный экран для ГКЦ

Часть средств из бюджета Пскова направят на устройство освещения на стадионе «Машиностроитель» и закупку светодиодного экрана для здания Городского культурного центра, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, комментируя повестку сегодняшней сессии Думы.

«Сессия была небольшая, всего семь вопросов, из которых три вопроса об установлении границ территориальных общественных самоуправлений, четыре вопроса более интересных - это изменения в бюджет на 2026 год, в части добавленных порядка 97 миллионов рублей. Их потратят на освещение стадиона "Машиностроитель", восстановление работоспособности фонтана в сквере около гостиницы "Рижской", на разработку проектно-сметной документации по восстановлению фонтана в Ботаническом саду. Порядка 12 миллионов рублей - это на корректировку заработных плат муниципальных служащих, закупку большого мультимедийного экрана, который устанавливают на Городском культурном центре», - сказал Дмитрий Барабанов.

Также депутат отметил, что был заслушан отчет по приватизации имущества за 2025 год и избран новый аудитор Контроль-счетной палаты Пскова.