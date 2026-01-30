 
Общество

41,8 млн рублей поступило в бюджет Пскова от приватизации муниципального имущества

41,8 млн рублей поступило в бюджет Пскова от приватизации муниципального имущества в прошлом году, об этом стало известно в ходе заседания Псковской городском Думы 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Приватизировано девять объектов нежилого фонда, один объект движимого муниципального имущества.

Также по отдельным решениям Псковской городской Думы приватизированы два объекта нежилого фонда в рамках реализации законов в порядке реализации преимущественного права арендаторов субъектов малого и среднего предпринимательства. 

План приватизации реализован на 100%.

