Общество

Угловой светодиодный экран планируют установить на здании псковского ГКЦ

На поставку и монтаж углового светодиодного экрана для здания Городского культурного центра Пскова готовы выделить 34 450 000 рублей, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в области госзакупок.

Фото: Алла Байкова / ГКЦ Пскова «ВКонтакте»

В контракт входит поставка товара, осуществление его монтажа и введение в эксплуатацию по адресу: город Псков, площадь Победы, дом 1, Городской культурный центр.

Фото экрана из проектной документации

Исполнителя определят 5 ноября. Срок завершения контракта - 31 декабря.