В великолукском центре бесплатной юридической помощи «Земляки» прошёл приём граждан

Очередной приём граждан прошёл в Центре бесплатной юридической помощи «Земляки» в Великих Луках. За консультацией обратились семь человек, один из них – впервые. Основная часть вопросов касалась жилищного и гражданского законодательства: по этим направлениям помощь получили три заявителя. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своём Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский/ Telegram-канал

Два обращения были связаны с мерами социальной поддержки и действующими социальными гарантиями. Еще один посетитель получил консультацию по вопросам трудового законодательства и защиты прав работника.

«Отдельно стоит отметить обращение, носившее общий и дискуссионный характер: заявитель поднимал вопросы, связанные с налогообложением и организацией городской инфраструктуры. Специалисты центра дали разъяснения в рамках своей компетенции. Наш центр «Земляки» продолжает оказывать бесплатную юридическую помощь жителям Великих Лук, помогая разобраться в сложных правовых ситуациях и защитить свои законные интересы», - отметил Александр Козловский.

В Великих Луках приемы проходят каждый четверг с 15:00 до 17:00 по адресу: улица К. Либкнехта 13А.