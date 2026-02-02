Скончалась учитель русского языка и литературы великолукской школы №9

Администрация и педагогический коллектив великолукской школы №9 с глубокой скорбью сообщают о безвременной кончине учителя русского языка и литературы Ольги Кошелевой.

Как сообщили в учебном заведении, в 2016 году она пришла в школу №9 и быстро стала её неотъемлемой частью. На протяжении многих лет Ольга Кошелева возглавляла совет трудового коллектива.

«Трудно представить без её участия "Битву хоров", конкурс "Ученик года", школьные и городские конкурсы чтецов, спортивные соревнования, где она была и участником, и активной болельщицей… Ольга Ивановна успешно реализовывала себя в педагогической деятельности, принимая участие в конкурсах "Учитель года", "Лучший педагогический работник Псковской области". По-матерински заботливая, внимательная, отзывчивая, она не просто прививала своим ученикам любовь к русскому языку и литературе, но и учила их главным ценностям: добру, честности, трудолюбию и патриотизму. Ольга Ивановна отдавала частицу щедрой души, дарила тепло своего сердца всем, кто был с ней рядом», - отметили в учебном заведении.

За успехи в организации и совершенствовании учебного и воспитательного процесса Ольга Кошелева была награждена Почётной грамотой администрации города Великие Луки.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Кошелевой Ольги Ивановны. Светлая и добрая ей память!» - заключили в администрации школы.