День влюбленных псковичи смогут отметить в грузинском ресторане

Согласно гипотезе, праздник восходит к луперкалиям Древнего Рима. Луперкалии - праздник плодородия в честь богини «лихорадочной» любви Juno Februata и бога Фавна, который отмечался ежегодно 14 февраля.

В этот день особенно хочется говорить и слышать слова любви. Ресторан грузинской кухни GURAVI знает как вас порадовать и подготовил сюрприз для каждого гостя. Планируйте этот день заранее и позаботьтесь о брони столика.

Адрес: город Псков, Октябрьский проспект, дом 40

Бронь столиков: 8 (900) 990-40-40

GURAVI - место, где каждый вечер превращается в историю, которую хочется повторить.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnjeCyBmS.

