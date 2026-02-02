«Постскриптум»: Покаяние Ильиной, Брячак без мандата и чиновничье хамство

Слушайте в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Постскриптум». Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

Сессия областного Собрания: Брячак без мандата и много критики про ЖКХ;

Неделя судов: покаяние Ильиной и иноагент Шлосберг* снова в СИЗО;

Настоящая зима – настоящие проблемы: расчистка снега, стабилизация отопления и перебои с электрикой;

Как победить чиновничье хамство и безразличие?

В политическом блоке, как всегда, вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко будем разбираться в тонкостях политики.

Начало программы в 13.04. Телефон прямого эфира: 56-73-72. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.