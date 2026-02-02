 
Большинство респондентов ПЛН предпочитают домашнюю еду походу в рестораны

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей стало реже ходить в кафе и рестораны, предпочитая домашнюю кухню. Почти половина наших читателей (44%) прямо заявили, что готовят дома, потому что это дешевле и не вызывает вопросов к качеству. В опросе приняли участие 285 человек. 

Для части опрошенных поход в кафе или ресторан стал событием, а не рутиной. 29% респондентов признались, что такие заведения всегда были местом для особых случаев, и эта модель поведения только укрепилась. 

Более 21% участников связали свой отказ от посещения ресторанов со значительным ростом цен за последний год.

Всего 4,9% опрошенных ходят в кафе так же часто, как и раньше, не отказывая себе в удовольствии, а небольшая, но показательная группа (0,7%) выбирает сервисы доставки, избегая самого формата питания «на людях».

Результаты опроса показывают, что в кафе и рестораны псковичи ходят нечасто. В условиях растущей стоимости посещения заведений общепита домашняя кухня становится для большинства способом сэкономить и гарантией качества.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: «Тепло ли у вас дома?» 

