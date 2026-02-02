Россиянам рассказали, что делать при зачислении на карту «лишней зарплаты»

Некоторые люди сталкивались со случайным зачислением на банковский счёт лишних денег вместе с зарплатой или пенсией. Но не стоит радоваться, поскольку важно сразу разобраться в ситуации, отметил кандидат юридических наук, член экспертного клуба «Дигория», заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России, член Общественного совета при Минцифры РФ Алан Лазаров.

Эксперт подчеркнул, что первый и самый важный вывод: нельзя считать эти деньги безвозвратно своими: «В подавляющем большинстве случаев сумму придется вернуть, но конкретный механизм и ваши возможности по оспариванию напрямую зависят от причины переплаты. Ваши действия должны быть четкими и документированными».

Также он посоветовал не игнорировать ситуацию: «Если вы бездействуете или тратите деньги, считая их своими, это создает риски. Даже если удержать сумму сейчас нельзя (например, вы уволились), работодатель или фонд вправе обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). В судебной практике такие иски, как правило, удовлетворяются, и с вас дополнительно могут взыскать проценты за пользование чужими средствами».

По словам Лазарова, необходимо активно запросить у плательщика документы, объясняющие причину переплаты. Исходя из этой причины (счетная ошибка или иная техническая ошибка) можно будет правильно выстроить свою позицию – согласиться на удержание, предложить добровольный возврат или, при отсутствии законных оснований для удержания, оспорить требования о возврате, пишет RuNews24.ru.