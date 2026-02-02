 
Общество

Россиянам рассказали, что делать при зачислении на карту «лишней зарплаты»

0

Некоторые люди сталкивались со случайным зачислением на банковский счёт лишних денег вместе с зарплатой или пенсией. Но не стоит радоваться, поскольку важно сразу разобраться в ситуации, отметил кандидат юридических наук, член экспертного клуба «Дигория», заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Ассоциации юристов России, член Общественного совета при Минцифры РФ Алан Лазаров.

Эксперт подчеркнул, что первый и самый важный вывод: нельзя считать эти деньги безвозвратно своими: «В подавляющем большинстве случаев сумму придется вернуть, но конкретный механизм и ваши возможности по оспариванию напрямую зависят от причины переплаты. Ваши действия должны быть четкими и документированными».

Также он посоветовал не игнорировать ситуацию: «Если вы бездействуете или тратите деньги, считая их своими, это создает риски. Даже если удержать сумму сейчас нельзя (например, вы уволились), работодатель или фонд вправе обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ). В судебной практике такие иски, как правило, удовлетворяются, и с вас дополнительно могут взыскать проценты за пользование чужими средствами».

По словам Лазарова, необходимо активно запросить у плательщика документы, объясняющие причину переплаты. Исходя из этой причины (счетная ошибка или иная техническая ошибка) можно будет правильно выстроить свою позицию – согласиться на удержание, предложить добровольный возврат или, при отсутствии законных оснований для удержания, оспорить требования о возврате, пишет RuNews24.ru

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026