 
Общество

В Пскове пройдёт мастер-класс по пошиву реабилитационных подушек для женщин

0

Благотворительный мастер-класс по созданию специальных подушек для женщин, перенёсших операцию на молочной железе, состоится 4 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр

Мероприятие организовал Псковский городской молодёжный центр совместно с движением «Волонтёры-медики», его приурочили к Всемирному дню борьбы с раком.

Под руководством опытных координаторов участники создадут подушки в форме сердца, чья особая конструкция помогает снизить болевые ощущения и дискомфорт в послеоперационный период.

Все готовые подушки будут безвозмездно переданы в Псковский онкологический диспансер для дальнейшего распределения среди пациенток.

«Перед началом практической части мы запланировали важный информационный блок, – отмечает волонтёр-медик Екатерина Васильева. – Врач-ординатор Юлия Клименко проведёт для участников лекцию об основах профилактики онкологических заболеваний. Нам кажется важным не только помочь уже в процессе реабилитации, но и поговорить о том, как сохранить своё здоровье и предотвратить заболевание».

Мероприятие состоится в 17:00 в Молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, 15.

Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026