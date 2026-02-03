В Пскове пройдёт мастер-класс по пошиву реабилитационных подушек для женщин

Благотворительный мастер-класс по созданию специальных подушек для женщин, перенёсших операцию на молочной железе, состоится 4 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.
Фото здесь и далее: Псковский городской молодёжный центр
Мероприятие организовал Псковский городской молодёжный центр совместно с движением «Волонтёры-медики», его приурочили к Всемирному дню борьбы с раком.
Под руководством опытных координаторов участники создадут подушки в форме сердца, чья особая конструкция помогает снизить болевые ощущения и дискомфорт в послеоперационный период.
Все готовые подушки будут безвозмездно переданы в Псковский онкологический диспансер для дальнейшего распределения среди пациенток.
Мероприятие состоится в 17:00 в Молодёжном центре Пскова по адресу: улица Максима Горького, 15.
Для участия в мастер-классе необходима предварительная регистрация.