Облсовпроф усилит работу по коллективным договорам в Великих Луках

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов совместно с председателем Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Натальей Горбачёвой провели рабочую встречу с главой города Великие Луки Николаем Козловским, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Фото: Псковский облсовпроф

В ходе встречи стороны обсудили сложившуюся социально-экономическую обстановку в муниципальном образовании, совместную работу по коллективно-договорной компании.

«Стоит отметить, что город Великие Луки уже не первый год показывает уверенный экономический рост, подтверждая статус промышленной столицы региона. Средняя заработная плата здесь выше региональной. Есть точечные трудности по предприятиям, где профсоюзы фиксируют переход на четырёхдневную и трёхдневную рабочую неделю в связи с отсутствием полной загрузки производственных мощностей, но это не носит системный характер и не ведёт к появлению напряженности на рынке труда с образованием социально-трудовых конфликтов. Ситуация контролируемая», — отметил Игорь Иванов.

По итогам встречи участники договорились усилить совместную работу по заключению коллективных договоров, а также поступательно решать вопрос по реализации Федерального отраслевого соглашения в сфере ЖКХ, в части приведения ставок первого разряда до закрепленных в соглашении величин. В завершение встречи Игорь Иванов поблагодарил Николая Николаевича и его команду за высокий уровень социального партнёрства и совместную работу на результат.