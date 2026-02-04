«Дневной дозор»: Ограничение доступа в интернет для детей — «за» и «против»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Ограничение доступа в интернет детям — "за" и "против"». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Изображение сгенерировано нейросетью

В последние годы всё больше внимания уделяется безопасности подрастающего поколения в сети. С одной стороны, благодаря интернету подросткам предоставлен доступ к безграничным образовательным ресурсам, они могут развивать навыки общения и самовыражения, наращивать цифровую грамотность и самореализовываться творчески. Однако, несмотря на плюсы, за последние годы бурное развитие интернета привело и к появлению большого количества угроз для детей и подростков. Долгое время интернет-территория казалась «диким полем», где не существовало никаких регламентирующих и фильтрующих механизмов. В результате в сети подростки могут стать жертвами мошенников, сексуальных домогательств, травли или экстремистских движений.

В последние годы государство всерьез задумалось над тем, что угрозу для общества, в частности для школьников и молодежи, как раз и представляет собой бесконтрольный доступ в интернет. Поэтому в последнее время различные механизмы и методы регулирования безопасности в сети обсуждаются властями все активнее. Например, не так давно в Госдуме выразили мнение, что детям до 14 лет не стоит давать доступ к социальным сетям. Еще одной из относительно недавно предложенных мер была инициатива о доступе в интернет для подростков по паспорту.

Тревога за безопасность подрастающего поколения присутствует не только в нашей стране, на минувшей неделе во Франции нижняя палата парламента проголосовала за запрет соцсетей для подростков младше 15 лет. А возымеют ли все эти ограничительные и запретительные меры ожидаемый эффект? Возможно ли защитить подростков от интернет-опасности путем запретов и ограничений? Не дадут ли эти «благие» меры негативный эффект? Что об этом думают представители общественности, подростки и наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

По словам уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой, многие государства, а не только Россия, справедливо обеспокоены опасностями, которые таят в себе просторы интернета для подрастающего поколения. Как рассказала омбудсмен, отдельную тревогу вызывает зависимость от сети, которая формируется у подростков.

«Зависимость любого рода, у взрослых — алкогольная, наркотическая, у детей — зависимость от социальных сетей, интернета, приводит к повышенной тревожности, к отсутствию мотивации к обучению. Ребенок очень много времени тратит на то, чтобы себя развлечь в социальных сетях. И самый большой риск и большую угрозу для здоровья детей, к сожалению, наносят онлайн-игры. Вернусь к практике. Во многих странах введены ограничения для онлайн-игр несовершеннолетних. Например, в период с 22 часов до 6 часов утра. И логика в этом есть: ночью ребенок должен спать, его организм должен отдыхать для того, чтобы утром он был бодр, полон сил и стремлений, мотивации для получения новых знаний. Помимо ограничений, конечно же, параллельно обязательно должна идти профилактическая работа, нужно рассказывать детям об использовании интернета, о том, что такое онлайн-среда, какие оттуда поступают риски, угрозы, как себя обезопасить от интернет-мошенников, от кибербуллинга или иных посягательств и экстремистских действий. Всё нужно делать параллельно, во взаимосвязи: ограничивая, предлагать альтернативу, рассказывая, приводить какие-либо примеры».

Педагог, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман считает, что все ограничения и запреты дают временный эффект — испуг. Но в то же время, по ее мнению, вызывают усиленный интерес, потому что «запретный плод сладок». Татьяна Пасман поделилась мыслями о том, как можно защитить подростков от киберопасностей.

«Я считаю, что, во-первых, самое главное, должен иссякнуть источник опасности. Нужно работать с тем, чтобы людей, которые так делали, становилось меньше, а это несколько вещей: воспитание, где необходимы разговоры о на самом деле важных вопросах из жизни подростков; естественно, наказание, и главное — его неотвратимость и умение выявить эти преступления. Также выработка иммунитета у школьников через получение информации, которая позволит им научиться ориентироваться в киберпространстве, распознавать, где происходит с ними беда, и совершать правильные действия, когда кто-то пытается это сделать. Это значит сообщать, не внушая детям, что это донос. И, конечно же, доверие, сообщение родителям или учителям. Последнее, что я бы хотела сказать, что идея ограничения противоречит всему тому, что происходит сегодня в учебной, урочной или внеурочной деятельности, когда очень многие процессы и информационные потоки для школьников находятся именно в пространстве соцсетей. Следовательно, подобные ограничения остановят работу, и можно сказать, что вернут школу на 20 лет назад. Я думаю, что существуют другие способы, которыми нужно пользоваться. Они, конечно, не столь быстры, как думают некоторые желающие вводить запреты, но зато наиболее долговременны и дают глубинный эффект, а не поверхностный».

Директор псковской гимназии №29 Елена Синева отмечает, что опасностей в интернете ничуть не меньше, чем в общественных местах, однако бороться с ними агрессивными мерами вряд ли получится. Она рассказала, как, на ее взгляд, можно сделать интернет-пространство более безопасным для подрастающего поколения.

«Нужно предпринимать усилия, бороться нет смысла с виртуальным миром, а нужно просто знать о том, как себя там вести. И что касаемо профилактических мер, то они проводятся, мне кажется, в очень большом размере. И педагогами, и родителями, несомненно, и различными акциями. Есть различные системы, как, допустим, "Защитник", есть официальная информационная система, где ребенок находится в образовательном пространстве в безопасности, такие как "Моя школа" или цифровой образовательный контент. Но есть те места, где нужно вспоминать об этих правилах. И, к сожалению, это проявляется не в том, что виртуальный мир затягивает. Игры, общение, привлекательные предложения могут затягивать. И для того, чтобы ребенок все-таки не оступился, нужны ограничительные меры законодательного характера. Поэтому варианты ограничений, связанные с возрастом, с паспортными данными, нужно рассматривать и пробовать на практике. Тогда мы увидим, что будет работать».

Депутат Псковской городской Думы, многодетный отец Денис Иванов не сторонник запретительных мер. По его мнению, есть и другие способы, которые смогли бы сделать пребывание подростков в интернете более безопасным.

«Любой запрет, наоборот, создает желание его обойти. Это нормальное психологическое явление у каждого человека. Одними запретами, к сожалению, делу не поможешь. Необходимо вести просветительскую работу именно о том, с чем могут дети столкнуться. Такое, насколько я знаю, у нас не практикуется. Предметы ненужные в школе, но почему бы не заняться именно просветительской работой, например, как социальные сети и вообще цифровой мир, который занимает большую часть жизни даже у подростков, чем оффлайн, может отразиться на них? А запреты ничего не решат. Необходимо пояснять ребятам, чем чревато общение в интернете, чтобы, когда дети общались, они понимали, чем это может кончиться».

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз согласен с тем, что ограничение доступа в интернет для подростков могло бы обезопасить детей от киберугроз, в том числе, по мнению Антона Мороза, подобные меры могли бы стать хорошим подспорьем для родителей, которые не являются столь прогрессивными пользователями сети, как их чада.

«Понятно, что вопрос действительно требует регулирования. Думаю, все родители сталкивались с проблемами, корни которых уходят в интернет, к которому у детей фактически открытый доступ. Да, мы сами пытаемся ограничивать своих чад, как умеем (на этом фоне тоже возникают колкие ситуации в семьях, подросткам такой подход не нравится). Не все родители сами хорошо подкованы в смысле работы с интернетом. Поэтому вопрос действий в этом направлении должен иметь системный характер, с подключением широкого круга специалистов, с учетом мнения родительской общественности, педагогического сообщества».

Одиннадцатиклассница одной из псковских школ Кристина считает, что запрет доступа в интернет для подростков, не достигших 15 лет, мог бы иметь положительные последствия, однако, по ее мнению, он должен быть не глобальным, а точечным.

«Я считаю, что стоит ввести такие ограничения. Они обезопасят большинство детей и подростков, уменьшат агрессию в интернете. Я думаю, это хорошая возможность сохранить психику детей и сократить воздействие опасной информации для них в интернете. Я думаю, что обезопасят, но не всех, появятся новые схемы мошенников, за которыми нужно будет следить. Лично я проверяю всю информацию о сайтах и людях, которые мне пишут. Не отвечаю незнакомым и не соглашаюсь на встречи и сделки, советую всем придерживаться этой тактики, но я считаю, что запрещать полностью интернет не стоит, оставить школьникам доступ к образовательной сфере для получения информации будет лучшей идеей».

По мнению ученика шестого класса одной из псковских школ Артема, интернет действительно таит в себе много опасностей для подростков. Однако запретительные меры не кажутся ему хорошим решением проблемы, в отличие от профилактических бесед с родителями.

«В интернете, да, очень много опасностей. И родителям нужно объяснить своему ребёнку, что в интернете есть мошенники, никому не скидывать никаких карточек, свои данные. Я считаю, что нельзя запрещать вход в интернет до 15 лет, потому что дети там общаются, разговаривают, ищут полезные материалы для учёбы».

Ввод возрастных ограничений доступа в интернет для подростков психологу Румие Калининой кажется здравой идеей, однако есть и ряд вопросов, которые ее интересуют.

«Возрастные ограничения доступа в интернет лично мне не кажутся плохим вариантом. У нас есть ограничения на разного рода действия, когда понимается, что ребенок с этим сам не справится. Проще и правильнее его оградить. Это касается просмотра передач, употребления веществ, пребывания на улице, в конце концов, до какого-то часа и так далее. Запрет для меня понятен и логичен, а дальше идет много оговорок. Например, как это будет отслеживаться, на кого будет ложиться ответственность? Мы сейчас говорим о том, что ребенок чувствует себя некомфортно, когда он приходит в класс, в школу, и все обсуждают какую-то компьютерную игру, а он не может ее обсудить, потому что его родители выдали ему кнопочный телефон и не дают ему доступ в интернет. Есть же такие родители. Будут родители, которые разрешат своим детям сидеть в интернете. Поэтому здесь вопрос исполнения и как это будет выглядеть? И среди ребят будет ходить то, что использование интернета — это круто, и те, кто не пользуются им, могут показаться отсталыми, которые не могут обойти простые запреты. Запрет для меня еще кажется хорошим потому, что это показывает отношение государства к тому, что происходит».

В сегодняшней программе мнения наших экспертов по вопросу, нужно ли ограничить несовершеннолетним доступ в интернет, традиционно разделились. Одним такая инициатива пришлась по душе, по их мнению, это неплохой способ оградить несовершеннолетних от многочисленных опасностей, которые подстерегают их на просторах интернета, и защитить неокрепшие умы подрастающего поколения. Однако такого мнения придерживаются далеко не все наши собеседники. Многие отмечают, что навредить любыми запретами и ограничениями куда проще, чем решить проблему, «запретный плод» всегда сладок. А глядя на то, как уже большинство подростков с легкостью обходят разного рода блокировки, становится очевидным, что научиться обходить новые им не составит труда.

Александра Братчикова