Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как устроить свидание мечты?
Завершается строительство «Надвратного дома»
развивающие секции для детей
где подают лучший завтрак
вишневый сквер
ПЛН 25 лет
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
О новый местах для туристов
«Гельдт» «Счастливый столик»
Новогодний корпоратив
Господин Рейтингомер
От яблока до яблони
Денис Иванов об округе №15
Гастроужин «Традиции русского застолья»
ESG-активность на Некрасова
 
 
 
ещё Общество 30.10.2025 16:210 В Пскове высадили «умный» сквер на улице Некрасова. ФОТОРЕПОРТАЖ 31.10.2025 15:220 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября 31.10.2025 15:120 Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, заявили в ОП 31.10.2025 15:090 В Псковской гордуме почтили память Александра Копылова и Елены Мельниковой 31.10.2025 14:570 Дед, не принявший погоны, и отец с «золотыми руками»: Антон Мороз — о том, кто сделал его тем, кто он есть 31.10.2025 14:500 «Дневной дозор»: Нужно ли делать доступ к интернету только по паспорту?
 
 
 
Самое популярное 27.10.2025 17:381 Рейтингомер: «убитые» ФАПы, камбэк Машкарина и взятка в 12 млн 27.10.2025 20:560 Игумен Роман скончался в Псково-Печерском монастыре 27.10.2025 10:490 На Северном обходе Пскова сбит лось 27.10.2025 09:550 Татьяна Мартынова оставила должность заместителя гендиректора ТКД 28.10.2025 11:245 В декорациях ликвидации
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли делать доступ к интернету только по паспорту?

31.10.2025 14:50|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Нужно ли ограничить использование интернета и сделать доступ к нему только по паспорту?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

В Общественной палате России предложили ввести идентификацию по паспорту для доступа к контенту 18+ в интернете. По словам авторов идеи, это связано с тем, что сегодня мы живем в состоянии информационных угроз и войн, когда интернет-пространство заполнено мошенниками, вербовщиками террористических организаций и сект, жертвами которых очень часто становятся именно подростки. Доступ к материалам, не предназначенным для несовершеннолетних, предлагается разрешать только после подтверждения возраста — через паспорт, водительские права или данные онлайн-банка. Другими словами, если идею внедрят, на каждый вход в интернет придется подтверждать свою личность, поскольку почти любой контент сегодня — 18+.

У этой инициативы уже успели появиться как сторонники, так и противники. Одни уверены, что в интернете давно пора навести порядок, запретить любую анонимность, ввести жесткие критерии ограничения материалов по возрасту, разрешить доступ к интернету только по паспорту. Противники этой инициативы считают, что по Конституции мы все имеем право на сбор и распространение информации, а подобная инициатива направлена на формирование тотального контроля государства над Сетью и ее пользователями, когда «Большой брат следит за тобой», как в романе Джорджа Оруэлла.

Так нужно ли ограничить использование интернета и сделать доступ к нему только по паспорту? Способна ли такая инициатива защитить подрастающее поколение от угроз в интернете? Не вызовет ли подобная идея волну недовольства среди населения 18+? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

По мнению начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталия Рахманова, за последние 20 лет сеть интернет действительно очень сильно изменилась. Если раньше это было место, где свободно общались с друзьями, знакомились с новыми людьми и просто хорошо проводили время, то сегодня интернет становится инструментом в руках разного рода злоумышленников, которые с каждым годом ведут себя всё более агрессивно. Виталий Рахманов назвал плюсы и минусы инициативы по ограничению доступа в интернет.

«Доступ в интернет дает возможность злоумышленникам достучаться до любого из нас, в том числе наших детей и подростков. Если смотреть под этим углом, то, конечно, подобного рода инициативы имеют место быть. Единственное, нужно учитывать формат ее реализации, потому что, во-первых, как мы знаем, любой запрет, особенно в подростковом возрасте, является, наоборот, большим катализатором для того, чтобы это попробовать. Как известно, запретный плод всегда сладок. Во-вторых, техническая реализация здесь будет не очень простая, потому что ограничение доступа и вход по документам, подтверждающим личность, это непростая история. Самое главное, что всегда найдется тысяча и один способ обойти эти ограничения. Моё мнение как родителя, как отца, что безопасность наших детей в руках семьи, в руках родителей. Здесь самое важное — это выстраивание доверительных отношений со своим ребенком. И, конечно же, что очень важно в наше время: выращивание компетенции критического взгляда на любую внешнюю информацию. Если ваш ребёнок может без опаски прийти и рассказать вам обо всём, он доверяет вам больше, чем любому незнакомцу, то, конечно, в этом случае он будет под максимальной защитой».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова пока не представляет, как ограничение доступа в интернет детям в возрасте до 18 лет будет реализовано с практической точки зрения. Но она верит в то, что инициатива сможет обезопасить детей на просторах интернета от мошенников и прочих угроз.

«Я считаю, что нарушение прав ребенка в данной инициативе не усматривается. Если его не могут защитить родители от получения информации, которая может нанести ему вред, не соответствует его возрасту, то тогда на защиту должны вставать государственные органы и структуры. В принципе, как это есть в Европе, в Соединенных Штатах, когда дети не могут пользоваться интернет-ресурсами без предъявления документа, удостоверяющего личность. В какой форме это будет, конечно, я не готова сейчас ответить, но в том, что здесь нет нарушения прав ребенка, я абсолютно убеждена. Так же, как с телевидением. Блоки защиты ограничивают доступ ребенка к определенным программам и каналам, которые родители считают потенциально опасными. Как это делать с интернетом? Источников очень много: школа, электронные дневники. Но я так понимаю, что те, кто инициирует подобные изменения, готовы разработать стратегии от и до. Не только предложить, но и сделать так, чтобы это было безопасно для детей, комфортно для взрослых и чтобы это было полезно, в первую очередь».

Член Детсовета при детском омбудсмене региона Александр сообщил, что «если это касается только защиты несовершеннолетних от контента, который имеет возрастные ограничения, то такое решение может помочь создать более безопасную цифровую среду, но если это будет ограничение на все, то это бред какой-то! Столько лет у нас была свобода в этом, а тут ее отберут! К тому же, я больше чем уверен, что участятся случаи кражи персональных данных, поэтому вводить данные паспорта везде - это совсем не круто. Я к этому отношусь пока нейтрально, но все зависит от того, как они будут это вводить. Это надо делать аккуратно».

Помимо прочего, члены Детсовета опасаются, что при введении этого запрета коммуникация между несовершеннолетними будет затруднена. Работа многих молодёжных организаций, например, детских советов, станет во много раз сложнее.

Член Общественной палаты Псковской области, член молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева считает, что определенные неудобства для взрослых пользователей интернета, конечно, будут, но благодаря подобной инициативе удастся положить конец анонимности, от которой чаще всего страдают именно дети.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

«Мы в интернете часто встречаемся с дикостью людей. Когда человек понимает свою анонимность, он может проявить самые плохие качества. Хейтеры и другие люди, которые ведут себя агрессивно в интернете, оскорбляют других, ничего не получают взамен. Анонимность приносит много проблем, в том числе нашим детям. Когда ребенок с кем-то общается в интернете, лично у меня, как у мамы, нет твердой уверенности в том, что с другой стороны сидит такой же несовершеннолетний ребенок, а не какой-нибудь волосатый дядька в возрасте, у которого свои интересы по отношению к ребенку. Поэтому мне точно кажется, что с анонимностью в интернете можно заканчивать. А как это делать? Здесь должны специалисты решать. Мы сейчас на улице ходим, стоят камеры, еще что-то. Это решает определенные проблемы, раскрывает преступления и так далее. Есть онлайн-пространство, где у нас точно такая же жизнь, и некоторые за анонимными никами скрываются и позволяют себе очень много вещей. По крайней мере, люди должны понимать, что за их поступки, в том числе в онлайн-пространстве, должны быть последствия. Да, это будет некомфортно. Нужно продумывать систему безопасности. Мы должны что-то сделать с тем, что происходит в интернете».

Арбитражная управляющая и многодетная мама Ульяна Михайлова следит за разного рода общественной активностью, и протестной в том числе. По ее словам, большая часть взрослых сограждан никак не реагирует на такие серьезные раздражители, как, например, рост цен или ограничения мобильного интернета. Поэтому, считает она, и на инициативу ограничить вход в интернет по паспорту им будет «по барабану». Ульяна Михайлова пока не может объективно оценить, сможет ли такое ограничение защитить детей в интернете, но вот мысли о том, к каким последствиям инициатива может привести, у нее есть.

«Теперь с точки зрения влияния внесения паспортных сведений или других идентификаторов для предотвращения получения детьми отрицательного интернет-контента. Ребенок, безусловно, будет ограничен во входе. Уверенно можно сказать, что далеко не все дети способны найти и подсмотреть реальные паспортные данные, чтобы их внести. Таким образом, усложнение механизмов пользования для определенной категории пользователей будет иметь свои последствия. Но основная часть — мошенническая группа — обходит защиту, умудряется заходить, использовать сведения мессенджеров. Они подделывают абсолютно персональный образ твоего собеседника, в трубке ведут беседу! Поэтому мошенническая группа однозначно данное обстоятельство не будет воспринимать, как препятствие. Они найдут, как ограничения преодолеть. А теперь давайте посмотрим, каково это будет, когда вся страна, полстраны или треть активных пользователей свои персональные сведения, паспортные данные добровольно занесут в интернет-пространство. Это беда. Полстраны сольют паспортные сведения в интернет-пространство. На мой взгляд, это провокация».

Менеджер IT-проектов и историк псковского рунета Сергей Васильев категорически против очередной попытки ограничить доступ в сеть. По его мнению, кроме дополнительного контроля государства за гражданами, эта инициатива за собой ничего не несет.

«Это, конечно, неудобная и бредовая инициатива, которая, увы, находится в русле общемировых тенденций. Мы примерно то же самое сейчас видим, к сожалению, в большинстве стран Европы и далее по всему миру. Независимость частной жизни и приватность сейчас в интернете подвергается большим нападкам со стороны любых государственных органов, и чем дальше, тем больше процесс усугубляется. Ничего позитивного я в этом случае не вижу. Никакого смысла, кроме дополнительного тотального контроля над обществом, в этом нет. Плюсов также не вижу. Мне очень жаль, что тот интернет, который был, рунет, который родился и стал одним из самых передовых сегментов интернета в мире и породил ведущие мировые компании у нас, соответственно, в 90-е и в нулевые, пропадает».

Депутат Псковской городской Думы и педагог Татьяна Пасман считает, что, само собой, несовершеннолетние не должны смотреть контент 18+, потому что он не для них предназначается. Но, по мнению депутата, следить за соблюдением подростками возрастных ограничений в интернете должно не государство, а в первую очередь родители. Она убеждена, что оградить подростков от интернет-угроз таким способом не получится.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что возможность использовать чужие ресурсы, то есть чужой паспорт, автомобильное удостоверение и так далее, чтобы войти в такой контент, существует всегда. Это ничего не решит. А то, что сливают очень часто персональные данные и затем используют их не по назначению и для обмана населения, это гораздо более частая история, нежели ограждение от плохого наших детей. Поэтому я считаю, что в данном случае, к сожалению, такие действия будут работать только на это».

Мнения наших собеседников традиционно разделились. Одним инициатива о входе в интернет по паспортным данным пришлась по душе, по их мнению, это неплохой способ оградить от многочисленных опасностей несовершеннолетних. Другие считают, что ничем иным, кроме как сливом персональных данных в интернет, эта инициатива не обернется. Очевидно, что тема останется дискуссионной — жертвовать своими правами и свободами ради безопасности, иногда мнимой, хочется не всем.

Александра Братчикова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Доверяете ли вы судебной системе?
В опросе приняло участие 190 человек
31.10.2025, 15:480 Пскович угрожал сожительнице убийством, высунув ее голову в открытое окно 31.10.2025, 15:440 Антон Мороз: Хоккей на траве крайне популярен в мире 31.10.2025, 15:340 На вывоз снега в Псковской области готовы выделить 6 млн рублей 31.10.2025, 15:320 Офисы обслуживания «Экогрупп» опубликовали расписание работы в праздничные дни
31.10.2025, 15:220 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 1 ноября 31.10.2025, 15:140 Порядка 2,2 млрд рублей псковичи взяли на льготную ипотеку в Сбере в 2025 году 31.10.2025, 15:120 Россия готова к переходу на 12-летнее обучение в школах, заявили в ОП 31.10.2025, 15:090 В Псковской гордуме почтили память Александра Копылова и Елены Мельниковой
31.10.2025, 14:580 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима  31.10.2025, 14:570 Дед, не принявший погоны, и отец с «золотыми руками»: Антон Мороз — о том, кто сделал его тем, кто он есть 31.10.2025, 14:500 «Дневной дозор»: Нужно ли делать доступ к интернету только по паспорту? 31.10.2025, 14:490 Россияне оценили iPhone цвета «тыквы»
31.10.2025, 14:470 «Управляйке» из Острова не удалось отсудить обслуживаемые ею дома 31.10.2025, 14:430 Дмитрий Барабанов о бюджете Пскова и восстановлении лагеря «Нептун» 31.10.2025, 14:370 15,6 тысячи пассажиров воспользовались камерами хранения на вокзалах Пскова и Великих Лук в январе-сентябре 31.10.2025, 14:340 Более 400 псковских школьников приняли участие в фестивале «Дружина Первых»
31.10.2025, 14:320 Работники следственных изоляторов отмечают профессиональный праздник 31.10.2025, 14:240 Блогера Шабутдинова осудили на семь лет за мошенничество 31.10.2025, 14:220 Городской турнир по самбо пройдет в псковских Писковичах 1 ноября 31.10.2025, 14:170 Онлайн-кинотеатр предлагает псковичам премьеры последнего месяца осени
31.10.2025, 14:110 Россияне всё чаще экономят на еде 31.10.2025, 14:090 В «Михайловском» стартует новый учебный цикл для слушателей Школы современного экскурсовода 31.10.2025, 14:080 Антон Мороз рассказал о любви с первого взгляда, строгом воспитании и худшем отпуске в жизни 31.10.2025, 13:540 Открылась выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области»
31.10.2025, 13:500 Новогодняя иллюминация будет радовать псковичей до 28 февраля 31.10.2025, 13:400 Стали известны победители конкурса «Народный репортер» в честь 25-летия ПЛН 31.10.2025, 13:370 Новому подрядчику на строительство школы в Себеже готовы выделить почти 178 млн рублей 31.10.2025, 13:270 Врачи советуют влюбиться
31.10.2025, 13:210 Незаконные вывески демонтировали на улицах Советская и Яна Фабрициуса в Пскове 31.10.2025, 13:190 От курьера до вице-президента «Ностроя»: Антон Мороз рассказал о своем карьерном пути 31.10.2025, 13:150 Елена Даньшова об оснащении школ и работе с молодежью 31.10.2025, 13:120 Вдова певца подала заявку на регистрацию товарного знака «Юрий Шатунов»
31.10.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Антоном Морозом 31.10.2025, 12:590 Ночь искусств пройдёт в филиалах псковского музея 31.10.2025, 12:580 Дмитрий Шахов почтил память безвинных жертв политических репрессий 31.10.2025, 12:460 С основами работы исполнительных органов познакомились «Герои земли Псковской»
31.10.2025, 12:390 Самбисты поборются в псковском «Олимпе» за право представить регион в Сыктывкаре 31.10.2025, 12:330 «В единстве наша сила»: на праздничную программу 4 ноября приглашают псковичей в Дом офицеров 31.10.2025, 12:300 Выставку Музея Победы о военном параде 1941 года увидят псковичи 31.10.2025, 12:200 «Пастырь»: Молитва об усопших. ВИДЕО
31.10.2025, 12:190 Наступает «Ночь…» — просыпаются сказки: в дни всероссийской акции Пушкинский заповедник приглашает на фольклорные программы 31.10.2025, 12:160 Сергей Вострецов: Нацпроект «Кадры» — про социальную стабильность 31.10.2025, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram* 31.10.2025, 11:510 В псковской деревне Струково ввели в эксплуатацию газопровод
31.10.2025, 11:491 Игорь Дитрих о повышении стоимости патента для мигрантов и других итогах сессии 31.10.2025, 11:480 Введение новых правил утильсбора отложили до 1 декабря 31.10.2025, 11:450 «Великий, могучий»: Коварное ударение. ВИДЕО 31.10.2025, 11:320 Т1 Иннотех: Банки сократили размер потерь от операционных рисков на 40%
31.10.2025, 11:300 Стартовал третий региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» 31.10.2025, 11:220 В Великих Луках 5 ноября проверят систему оповещения с включением электросирен 31.10.2025, 11:200 Министерство культуры Псковской области сменило адрес 31.10.2025, 11:180 «Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом
31.10.2025, 11:100 В Великих Луках Росгвардия задержала женщину, укравшую алкоголь 31.10.2025, 11:100 Вопросы комплексной безопасности обсудили в правительстве Псковской области 31.10.2025, 11:030 В Госдуме предложили увеличить пособие по беременности и родам для жительниц сел 31.10.2025, 10:480 «На пятой передаче»: Изменения на дорогах Пскова
31.10.2025, 10:310 Замыкание проводки стало причиной двух пожаров в жилых домах в Псковской области 31.10.2025, 10:170 Число авиарейсов между Псковом и Москвой сократилось с 14 до 10 в неделю 31.10.2025, 10:110 «Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram* 31.10.2025, 10:010 Иеромонах Варнава возглавил Великолукскую епархию
31.10.2025, 09:550 «С Родиной нашей вместе»: Великолукский медицинский колледж отмечает 95-летие 31.10.2025, 09:540 Продлевать отдых на День народного единства планируют 8% работающих псковичей — опрос 31.10.2025, 09:401 «Дневной дозор»: Как избавить псковские дворы от автохлама? 31.10.2025, 09:300 126 лет назад был спущен на воду легендарный крейсер «Варяг»
31.10.2025, 09:150 Раскрыта новая схема обмана мошенниками ко Дню народного единства 31.10.2025, 09:000 Команда псковского УФСИН по футболу стала пятикратным чемпионом первенства «Динамо» 31.10.2025, 08:490 ДТП с участием автобуса произошло на Рижском проспекте в Пскове 31.10.2025, 08:400 Глава ФССП назвал портрет типичного должника
31.10.2025, 08:200 Как распознать инсульт по методу «УДАР», рассказали в псковском облздраве 31.10.2025, 08:000 Банки без предупреждения увеличивают сроки кредитов 31.10.2025, 07:300 Международный день экономии отмечается сегодня 31.10.2025, 07:000 10 лет прошло со дня авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой погибли девять псковичей
30.10.2025, 23:310 Подрядчик, ремонтирующий кадетскую школу в Великих Луках, арестован по делу о мошенничестве 30.10.2025, 22:320 Капитальный ремонт детского сада «Золотой петушок» в Тямше завершили 30.10.2025, 22:050 В тисках прокрастинации: психолог рассказала, как повысить продуктивность 30.10.2025, 21:400 Псковская область готова к снегопадам с 156 единицами техники 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru