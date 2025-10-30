Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли делать доступ к интернету только по паспорту?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «Нужно ли ограничить использование интернета и сделать доступ к нему только по паспорту?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

В Общественной палате России предложили ввести идентификацию по паспорту для доступа к контенту 18+ в интернете. По словам авторов идеи, это связано с тем, что сегодня мы живем в состоянии информационных угроз и войн, когда интернет-пространство заполнено мошенниками, вербовщиками террористических организаций и сект, жертвами которых очень часто становятся именно подростки. Доступ к материалам, не предназначенным для несовершеннолетних, предлагается разрешать только после подтверждения возраста — через паспорт, водительские права или данные онлайн-банка. Другими словами, если идею внедрят, на каждый вход в интернет придется подтверждать свою личность, поскольку почти любой контент сегодня — 18+.

Смотрите также Виртуальный строй: интернет с паспортным контролем

У этой инициативы уже успели появиться как сторонники, так и противники. Одни уверены, что в интернете давно пора навести порядок, запретить любую анонимность, ввести жесткие критерии ограничения материалов по возрасту, разрешить доступ к интернету только по паспорту. Противники этой инициативы считают, что по Конституции мы все имеем право на сбор и распространение информации, а подобная инициатива направлена на формирование тотального контроля государства над Сетью и ее пользователями, когда «Большой брат следит за тобой», как в романе Джорджа Оруэлла.

Так нужно ли ограничить использование интернета и сделать доступ к нему только по паспорту? Способна ли такая инициатива защитить подрастающее поколение от угроз в интернете? Не вызовет ли подобная идея волну недовольства среди населения 18+? Ответы узнаем в программе «Дневной дозор».

По мнению начальника управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталия Рахманова, за последние 20 лет сеть интернет действительно очень сильно изменилась. Если раньше это было место, где свободно общались с друзьями, знакомились с новыми людьми и просто хорошо проводили время, то сегодня интернет становится инструментом в руках разного рода злоумышленников, которые с каждым годом ведут себя всё более агрессивно. Виталий Рахманов назвал плюсы и минусы инициативы по ограничению доступа в интернет.

«Доступ в интернет дает возможность злоумышленникам достучаться до любого из нас, в том числе наших детей и подростков. Если смотреть под этим углом, то, конечно, подобного рода инициативы имеют место быть. Единственное, нужно учитывать формат ее реализации, потому что, во-первых, как мы знаем, любой запрет, особенно в подростковом возрасте, является, наоборот, большим катализатором для того, чтобы это попробовать. Как известно, запретный плод всегда сладок. Во-вторых, техническая реализация здесь будет не очень простая, потому что ограничение доступа и вход по документам, подтверждающим личность, это непростая история. Самое главное, что всегда найдется тысяча и один способ обойти эти ограничения. Моё мнение как родителя, как отца, что безопасность наших детей в руках семьи, в руках родителей. Здесь самое важное — это выстраивание доверительных отношений со своим ребенком. И, конечно же, что очень важно в наше время: выращивание компетенции критического взгляда на любую внешнюю информацию. Если ваш ребёнок может без опаски прийти и рассказать вам обо всём, он доверяет вам больше, чем любому незнакомцу, то, конечно, в этом случае он будет под максимальной защитой».

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова пока не представляет, как ограничение доступа в интернет детям в возрасте до 18 лет будет реализовано с практической точки зрения. Но она верит в то, что инициатива сможет обезопасить детей на просторах интернета от мошенников и прочих угроз.

«Я считаю, что нарушение прав ребенка в данной инициативе не усматривается. Если его не могут защитить родители от получения информации, которая может нанести ему вред, не соответствует его возрасту, то тогда на защиту должны вставать государственные органы и структуры. В принципе, как это есть в Европе, в Соединенных Штатах, когда дети не могут пользоваться интернет-ресурсами без предъявления документа, удостоверяющего личность. В какой форме это будет, конечно, я не готова сейчас ответить, но в том, что здесь нет нарушения прав ребенка, я абсолютно убеждена. Так же, как с телевидением. Блоки защиты ограничивают доступ ребенка к определенным программам и каналам, которые родители считают потенциально опасными. Как это делать с интернетом? Источников очень много: школа, электронные дневники. Но я так понимаю, что те, кто инициирует подобные изменения, готовы разработать стратегии от и до. Не только предложить, но и сделать так, чтобы это было безопасно для детей, комфортно для взрослых и чтобы это было полезно, в первую очередь».

Член Детсовета при детском омбудсмене региона Александр сообщил, что «если это касается только защиты несовершеннолетних от контента, который имеет возрастные ограничения, то такое решение может помочь создать более безопасную цифровую среду, но если это будет ограничение на все, то это бред какой-то! Столько лет у нас была свобода в этом, а тут ее отберут! К тому же, я больше чем уверен, что участятся случаи кражи персональных данных, поэтому вводить данные паспорта везде - это совсем не круто. Я к этому отношусь пока нейтрально, но все зависит от того, как они будут это вводить. Это надо делать аккуратно».

Помимо прочего, члены Детсовета опасаются, что при введении этого запрета коммуникация между несовершеннолетними будет затруднена. Работа многих молодёжных организаций, например, детских советов, станет во много раз сложнее.

Член Общественной палаты Псковской области, член молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алла Сердцева считает, что определенные неудобства для взрослых пользователей интернета, конечно, будут, но благодаря подобной инициативе удастся положить конец анонимности, от которой чаще всего страдают именно дети.

Фото: Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области

«Мы в интернете часто встречаемся с дикостью людей. Когда человек понимает свою анонимность, он может проявить самые плохие качества. Хейтеры и другие люди, которые ведут себя агрессивно в интернете, оскорбляют других, ничего не получают взамен. Анонимность приносит много проблем, в том числе нашим детям. Когда ребенок с кем-то общается в интернете, лично у меня, как у мамы, нет твердой уверенности в том, что с другой стороны сидит такой же несовершеннолетний ребенок, а не какой-нибудь волосатый дядька в возрасте, у которого свои интересы по отношению к ребенку. Поэтому мне точно кажется, что с анонимностью в интернете можно заканчивать. А как это делать? Здесь должны специалисты решать. Мы сейчас на улице ходим, стоят камеры, еще что-то. Это решает определенные проблемы, раскрывает преступления и так далее. Есть онлайн-пространство, где у нас точно такая же жизнь, и некоторые за анонимными никами скрываются и позволяют себе очень много вещей. По крайней мере, люди должны понимать, что за их поступки, в том числе в онлайн-пространстве, должны быть последствия. Да, это будет некомфортно. Нужно продумывать систему безопасности. Мы должны что-то сделать с тем, что происходит в интернете».

Арбитражная управляющая и многодетная мама Ульяна Михайлова следит за разного рода общественной активностью, и протестной в том числе. По ее словам, большая часть взрослых сограждан никак не реагирует на такие серьезные раздражители, как, например, рост цен или ограничения мобильного интернета. Поэтому, считает она, и на инициативу ограничить вход в интернет по паспорту им будет «по барабану». Ульяна Михайлова пока не может объективно оценить, сможет ли такое ограничение защитить детей в интернете, но вот мысли о том, к каким последствиям инициатива может привести, у нее есть.

«Теперь с точки зрения влияния внесения паспортных сведений или других идентификаторов для предотвращения получения детьми отрицательного интернет-контента. Ребенок, безусловно, будет ограничен во входе. Уверенно можно сказать, что далеко не все дети способны найти и подсмотреть реальные паспортные данные, чтобы их внести. Таким образом, усложнение механизмов пользования для определенной категории пользователей будет иметь свои последствия. Но основная часть — мошенническая группа — обходит защиту, умудряется заходить, использовать сведения мессенджеров. Они подделывают абсолютно персональный образ твоего собеседника, в трубке ведут беседу! Поэтому мошенническая группа однозначно данное обстоятельство не будет воспринимать, как препятствие. Они найдут, как ограничения преодолеть. А теперь давайте посмотрим, каково это будет, когда вся страна, полстраны или треть активных пользователей свои персональные сведения, паспортные данные добровольно занесут в интернет-пространство. Это беда. Полстраны сольют паспортные сведения в интернет-пространство. На мой взгляд, это провокация».

Менеджер IT-проектов и историк псковского рунета Сергей Васильев категорически против очередной попытки ограничить доступ в сеть. По его мнению, кроме дополнительного контроля государства за гражданами, эта инициатива за собой ничего не несет.

«Это, конечно, неудобная и бредовая инициатива, которая, увы, находится в русле общемировых тенденций. Мы примерно то же самое сейчас видим, к сожалению, в большинстве стран Европы и далее по всему миру. Независимость частной жизни и приватность сейчас в интернете подвергается большим нападкам со стороны любых государственных органов, и чем дальше, тем больше процесс усугубляется. Ничего позитивного я в этом случае не вижу. Никакого смысла, кроме дополнительного тотального контроля над обществом, в этом нет. Плюсов также не вижу. Мне очень жаль, что тот интернет, который был, рунет, который родился и стал одним из самых передовых сегментов интернета в мире и породил ведущие мировые компании у нас, соответственно, в 90-е и в нулевые, пропадает».

Депутат Псковской городской Думы и педагог Татьяна Пасман считает, что, само собой, несовершеннолетние не должны смотреть контент 18+, потому что он не для них предназначается. Но, по мнению депутата, следить за соблюдением подростками возрастных ограничений в интернете должно не государство, а в первую очередь родители. Она убеждена, что оградить подростков от интернет-угроз таким способом не получится.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что возможность использовать чужие ресурсы, то есть чужой паспорт, автомобильное удостоверение и так далее, чтобы войти в такой контент, существует всегда. Это ничего не решит. А то, что сливают очень часто персональные данные и затем используют их не по назначению и для обмана населения, это гораздо более частая история, нежели ограждение от плохого наших детей. Поэтому я считаю, что в данном случае, к сожалению, такие действия будут работать только на это».

Мнения наших собеседников традиционно разделились. Одним инициатива о входе в интернет по паспортным данным пришлась по душе, по их мнению, это неплохой способ оградить от многочисленных опасностей несовершеннолетних. Другие считают, что ничем иным, кроме как сливом персональных данных в интернет, эта инициатива не обернется. Очевидно, что тема останется дискуссионной — жертвовать своими правами и свободами ради безопасности, иногда мнимой, хочется не всем.

Александра Братчикова