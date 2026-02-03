Опочецкая районная библиотека временно переедет в Дом детского творчества

Опочецкая районная библиотека имени Александра Пушкина временно переедет в Дом детского творчества в связи с проведением капитального ремонта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Опочецкого муниципального округа.

Фото: администрация Опочецкого муниципального округа / «ВКонтакте»

Обслуживание читателей в здании библиотеки будет приостановлено для проведения ремонтных работ с 5 февраля.

Библиотека переедет в Дом детского творчества по адресу: город Опочка, улица Коммунальная, 10.

«О времени возобновления работы библиотеки по вышеуказанному адресу сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в администрации.