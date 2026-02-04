Более 20 тысяч школьников напишут итоговое сочинение 4 февраля

Более 21 тысячи человек напишут итоговое сочинение и изложение в дополнительный срок 4 февраля. Из них более 20 тысяч будут писать сочинение, 466 человек – изложение, сообщил Рособрнадзор в своем Telegram-канале.

Успешное написание итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо итогового сочинения вправе выбрать изложение. Большинство выпускников уже приняли участие в написании итогового сочинения или изложения в основной срок 3 декабря 2025 года, из них более 98,4% получили «зачет».

Написать итоговое сочинение в дополнительный срок смогут обучающиеся, получившие «незачет», а также удаленные за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой аттестации, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтвержденным документально.

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10:00 по местному времени. Продолжительность написания итогового сочинения или изложения составляет 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ОВЗ продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.

Рекомендуемый объем итогового сочинения – от 350 слов, но не менее 250 слов, итогового изложения – от 200 слов, но не менее 150 слов. Участники итогового сочинения могут пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения – орфографическим и толковым словарями.

Во время проведения итогового сочинения (изложения) участникам запрещено иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Еще один дополнительный срок для написания итогового сочинения и изложения – 8 апреля.