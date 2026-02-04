 
Общество

Олег Гребенков назначен директором госбюро юрпомощи Псковской области

0

Олег Гребенков назначен на должность директора государственного казенного учреждения Псковской области «Государственное бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей», подведомственного министерству юстиции Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: министерство юстиции Псковской области

Приказ о его назначении подписан 2 февраля. 

Олег Гребенков родился 9 мая 1978 года, окончил Псковский политехнический институт, получив специальность экономист-менеджер.

Свою карьеру он начал судебным приставом, а затем перешел работать в Главное государственное управление юстиции Псковской области(в настоящее время Министерство юстиции Псковской области).

С 2002 года принимал активное участие в становлении мировой юстиции на территории Псковской области - формировал кадровый состав аппаратов мировых судей Псковской области.

С 2010 года в должности заместителя председателя - начальника отдела материально-технического обеспечения занимался организацией работы по материально-техническому обеспечению исполнительного органа Псковской области, 43 судебных участков мировых судей Псковской области и 26 отделов ЗАГС Псковской области.

С ноября 2024 года начал исполнять обязанности директора нового казенного учреждения.

Данное учреждение, созданное в Псковской области в 2024 году, занимается организационным обеспечением деятельности мировых судей Псковской области, а также с 1 сентября 2025 года обеспечением функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона.

«Поздравляем Олега Викторовича с назначением и желаем успешной реализации намеченных планов и проектов! Новых профессиональных достижений и побед! Пусть удача сопутствует во всех делах!» - добавили в министерстве. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026