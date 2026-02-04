Олег Гребенков назначен директором госбюро юрпомощи Псковской области

Олег Гребенков назначен на должность директора государственного казенного учреждения Псковской области «Государственное бюро юридической помощи и обеспечения деятельности мировых судей», подведомственного министерству юстиции Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: министерство юстиции Псковской области

Приказ о его назначении подписан 2 февраля.

Олег Гребенков родился 9 мая 1978 года, окончил Псковский политехнический институт, получив специальность экономист-менеджер.

Свою карьеру он начал судебным приставом, а затем перешел работать в Главное государственное управление юстиции Псковской области(в настоящее время Министерство юстиции Псковской области).

С 2002 года принимал активное участие в становлении мировой юстиции на территории Псковской области - формировал кадровый состав аппаратов мировых судей Псковской области.

С 2010 года в должности заместителя председателя - начальника отдела материально-технического обеспечения занимался организацией работы по материально-техническому обеспечению исполнительного органа Псковской области, 43 судебных участков мировых судей Псковской области и 26 отделов ЗАГС Псковской области.

С ноября 2024 года начал исполнять обязанности директора нового казенного учреждения.

Данное учреждение, созданное в Псковской области в 2024 году, занимается организационным обеспечением деятельности мировых судей Псковской области, а также с 1 сентября 2025 года обеспечением функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона.