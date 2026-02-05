«Дневной дозор»: Поможет ли ИИ чиновникам работать эффективнее?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Поможет ли искусственный интеллект чиновникам работать эффективнее?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Изображение создано с помощью нейросети

В последнее время искусственный интеллект стремительно развивается, а его применение во всех сферах нашей повседневной жизни уже мало кого удивляет. Сегодня ИИ вызывает большой интерес у студентов и школьников. Нейросеть может написать эссе, не только дать ответ на математическую задачу, но и объяснить решение пошагово, а также благодаря ИИ можно быстро формировать наглядные материалы для защиты проектов. Все чаще используют ИИ и в общественной жизни. Нейросеть с радостью даст вам персональные рекомендации фильмов и музыки, без труда персонализирует ваши спортивные тренировки, а перед выездом из дома быстро спрогнозирует вам дорожную обстановку. Начали применять искусственный интеллект и в различных бизнес-проектах.

С учетом того, что уже длительное время в российской управленческой системе наблюдается нехватка кадров, а жалобы на нерасторопность чиновников стали все чаще звучать в публичной плоскости, может быть, ИИ и чиновникам поможет работать эффективнее? Благодаря использованию нейросетей многие решения могут быть проработаны и приняты намного быстрее и качественнее, пропадет нужда содержать раздутый чиновничий аппарат, ведь всю бумажную работу сможет выполнять ИИ.

Мы решили узнать мнения представителей депутатского корпуса, общественности и наших экспертов: сможет ли искусственный интеллект стать «палочкой-выручалочкой» для чиновников? Поможет ли он им работать эффективно?

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в одном из эфиров на ПЛН FM рассказывал о том, что такое искусственный интеллект, в чем его отличие от нейросетей и о том, способен ли ИИ заменить человеческий труд. По его оценке, ИИ делает комфортной не только нашу повседневную жизнь. Благодаря ему, например, в сфере медицины появилась возможность более четко ставить диагнозы.

«Искусственный интеллект — это большой раздел информационных систем, программного обеспечения, который эмулирует когнитивные функции человека. Например, цифровое зрение. То есть это системы, которые могут распознавать какого-то вида объекты: фотография, видео, разбор звука, разбор текста. При этом ещё, конечно, генерация как в одну, так и в другую сторону — часть когнитивных функций человека, в том числе и анализ информации, её обобщение, генерация. Нейросети — это технология, которая позволяет платформенно строить на их базе информационные системы, которые эмулируют когнитивные функции человеческого мозга. Искусственный интеллект и, в частности, робототехника — вещи, которые призваны облегчить жизнь и труд человека. Это дополнительные инструменты, которые позволяют нам решать различные задачи. На сегодняшний день он применяется в обработке больших данных. Неважно, что это: аудиофайлы или видеоизображения, тексты или цифры. Но если раньше считалось, что машины освободят человека от рутины, от тяжёлого труда, а мы займёмся творчеством, то в последнее время как раз-таки вопрос творчества всё больше и больше переходит на сторону искусственного интеллекта. Нейросети и системы на их базе настолько развились, что уже способны генерировать контент. Причём достаточно качественный, как аудио, так и визуальный контент, который зачастую даже вообще не отличить от творений человеческого мозга. Поэтому если изначально он планировался как помощник, то сейчас уже трудно сказать, к чему это приведет через 5-10 лет. Во многих аспектах мы уже можем почти полностью заменить человека искусственным интеллектом. Это исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, и способствует повышению эффективности и качества операций».

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский позитивно оценивает тот факт, что искусственный интеллект в последнее время все чаще внедряется в нашу с вами повседневную жизнь. По его мнению, ИИ, без сомнения, может помочь чиновникам работать эффективно. Он рассказал о том, как используют ИИ в партии «Единая Россия». А вот с тем, что искусственный интеллект сможет заменить живых сотрудников, например СММ-щиков, он категорически не согласен.

«Искусственный интеллект активно применяется в написании текста, в анализе информации, практически, наверное, во всех областях, во всех сферах нашей жизни он может применяться. Поэтому однозначно на сегодняшний день в вопросе о применении искусственного интеллекта — за или против, я, конечно, за. Наверное, в будущем те, кто освоит этот инструмент, а я считаю, что искусственный интеллект — это именно инструмент, благодаря которому можно показать более высокую эффективность во всех сферах и направлениях, тот будет более эффективен. Мне кажется, в настоящее время вопрос о его применении чиновниками или производственными предприятиями, общественными организациями вообще не стоит. Его просто надо применять. Насколько эффективно научится его использовать, настолько эффективно будет работать любая организация на сегодняшний день. Псковскими однопартийцами он активно применяется с точки зрения написания постов, текстов. Поясню: как инструмент, он не может заменить ни журналиста, ни СММ-щика, но может им помочь, поэтому мы тоже активно его применяем».

Руководитель Центра управления регионом Псковской области Анастасия Григорьева рассказала, что элементы искусственного интеллекта уже применяются в рабочем процессе, прежде всего как вспомогательный инструмент. По ее мнению, ИИ может стать подспорьем и для чиновников в их работе.

«Это подготовка и первичная обработка, фильтрация текстов обращений, структурирование информации, анализ больших массивов данных и создание контента. Речь не идёт о подмене решений человека. ИИ помогает экономить время и снижает рутинную нагрузку. Безусловно, при разумном и ответственном применении ИИ может повысить эффективность работы чиновников, впрочем, как и специалистов любого другого профиля. Основная ценность искусственного интеллекта в ускорении процессов и повышении качества подготовки управленческих решений. Чем меньше времени уходит на механическую работу, тем больше внимания можно уделить содержательной части, живому диалогу с людьми и контролю исполнения поручений. Если говорить конкретно, то искусственный интеллект применяется при первичной модерации обращений граждан в системе Инцидент-менеджмент, собирающей жалобы граждан в социальных сетях. Также аналитические платформы для мониторинга информационного поля работают на основе искусственного интеллекта. При этом принципиально важно, что окончательное решение всегда остается за человеком, а использование ИИ сопровождается обязательными требованиями безопасности данных».

Глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин считает искусственный интеллект хорошим помощником в работе государственного служащего, однако заменить полноценного сотрудника у ИИ вряд ли получится.

Фото из соцсетей Юрия Ильина

«Работа муниципального служащего многогранна. Очень много направлений, которые необходимо знать для того, чтобы правильно принять решение и достигнуть положительного результата, эффекта или чего-либо другого. И, наверное, ни один человек не может обладать всей необходимой информацией для решения проблем. Искусственный интеллект — это один из вариантов, который может помочь в работе, именно оказать помощь для (решения - ред.) отдельных вопросов, но полностью заменить человека искусственным интеллектом не получится. Я считаю, что он нужен (ИИ - ред.). Мы должны шагать в ногу со временем, и все возможные инструменты, которые появляются, которые нам помогают в работе, мы должны использовать».

Создать с помощью ИИ «Нейроминистра», который поможет чиновникам и не будет допускать кризисных ситуаций, призвал депутат Псковского областного Собрания депутатов от партии «​​​Новые люди​​​​» Андрей Маковский. Он поделился своим отношением по возможному использованию искусственного интеллекта в госуправлении.

«Безусловно, от искусственного интеллекта зависит наше будущее, как когда-то зависело от интернета, от компьютеров, от цифровых денег. Сейчас искусственный интеллект входит в работу чиновников. На сессии областного Собрания я предложил с правительством разработать «Нейроминистра». Больше, конечно, с иронией, исходя из того, что искусственный интеллект может подсказать нашим министрам, что зимой идёт снег, после лета наступает осень. Конечно, мы видим то, что искусственный интеллект нужен в цифровой среде для того, чтобы эффективнее показывать, где проблемы у граждан, чтобы на них реагировать, чтобы отличать фейковые проблемы от реалистичных. Я думаю, что именно в сборе обратных данных он должен помочь. В будущем поможет в закупках, поможет против коррупции. У него много различных применений».

Депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин сам пользуется искусственным интеллектом, он убежден, что ИИ, безусловно, сможет помочь чиновникам в их деятельности. Он поделился мнением о том, где нейросети могут быть полезны.

«Я считаю: что нельзя предотвратить, нужно возглавить. Я за все потенциальные внедрения. Мы все равно пока не поймём, как они повлияют на наше восприятие, но если мы не будем соответствовать времени, то потом можем отстать. Надо внедрять на всех уровнях и смотреть за безопасностью, где-то внимательнее относиться к этому в обучающих процессах. С этим надо начать уже жить, потому что от этого никак не откажемся. Я считаю, что может помочь как раз хорошая отсылка к нашему прошлому интервью. Даже если человек не умеет хорошо писать или хорошо озвучивать, искусственный интеллект поможет ему это упаковать в удобоваримый ответ, который непосредственно человеческим языком объяснит гражданину те или иные вещи. Также ИИ помогает работать с любыми аспектами, связанными с анализом данных. Это полезный инструмент, который стоит продолжать использовать. Важно уделить внимание безопасности, потому что нельзя туда загружать критически важные данные. Но всё, что касается менее конфиденциальной информации, может значительно облегчить работу. Я использую и планирую дальше использовать искусственный интеллект в своей работе, в разных направлениях, в которых он будет помогать. Использую пока с картинками и видео, потому что это не совсем моя стезя. Я работаю с аналитикой, с выжимкой поступлений, книг, где бывает нужно быстро получить информацию».

По итогам сегодняшней программы о том, поможет ли искусственный интеллект чиновникам работать эффективнее, мнения наших собеседников достигли нетипичного для «Дневного дозора» единообразия. Все они отмечают, что искусственный интеллект уже является неотъемлемой частью не только нашей повседневной жизни, некоторые комментаторы отметили, что иногда и они используют искусственный интеллект в своей работе. Труд многих чиновников на 90% состоит из работы с документами, и ИИ в этой части стал им хорошим помощником. Прозвучали сегодня и мнения о том, что искусственный интеллект действительно создавался для помощи человеку в разных сферах деятельности, а вот заменить полноценного сотрудника у нейросети вряд ли получится.

Александра Братчикова