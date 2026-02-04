Целевик не отработал положенное время в псковской больнице и заплатит штраф за неисполнение договора, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В рамках рассмотрения дела установлено, что между министерством по здравоохранению Псковской области, Псковской областной клинической больницей и медицинским университетом имени Мечникова Минздрава России был заключен договор о целевом обучении, по условиям которого на ответчика возлагаются обязательства после учебы отправиться не менее чем на три года трудиться у работодателя в соответствии с полученной квалификацией.

Выпускник вуза однако весь положенный срок в Псковской областной клинической больнице не отработал, что является основанием для выплаты им суммы штрафа в пользу образовательной организации в размере расходов, направленных на его обучение.

Суд исковые требования удовлетворил частично, уменьшен размер подлежащей взысканию с ответчика суммы штрафа за неисполнение условий договора о целевом обучении.