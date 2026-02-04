Жительницу Псковской области лишили свободы на год за неуплату алиментов

Жительницу Псковской области приговорили к одному году лишения свободы за неуплату алиментов своей 12-летней дочери, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону.

Дознаватель отделения Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов Псковской области в отношении 45-летней женщины возбудил уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов на содержание 12-летней дочери.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, ей было назначено 55 часов обязательных работ, которые она отбыла, однако к выплате алиментов не приступила.

Дознавателем в ходе дознания собраны исчерпывающие доказательства вины женщины, уголовное дело с обвинительным актом было направлено прокурору и передано в суд для рассмотрения по существу.

Бежаницкий районный суд признал женщину виновной по четырём эпизодам части 1 статьи 157 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.