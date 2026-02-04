 
Общество

Жительницу Псковской области лишили свободы на год за неуплату алиментов

0

Жительницу Псковской области приговорили к одному году лишения свободы за неуплату алиментов своей 12-летней дочери, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. 

Дознаватель отделения Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов Псковской области в отношении 45-летней женщины возбудил уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов на содержание 12-летней дочери.

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, ей было назначено 55 часов обязательных работ, которые она отбыла, однако к выплате алиментов не приступила.

Дознавателем в ходе дознания собраны исчерпывающие доказательства вины женщины, уголовное дело с обвинительным актом было направлено прокурору и передано в суд для рассмотрения по существу.

Бежаницкий районный суд признал женщину виновной по четырём эпизодам части 1 статьи 157 УК РФ. Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026