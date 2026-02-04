Жителю Бежаницкого округа запретили выезд из РФ за неуплату налогов

Суд рассмотрел административное дело по иску УФНС России по Псковской области к жителю Бежаницкого муниципального округа об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что гражданин не оплатил вовремя начисленные налоги. В результате УФНС России по Псковской области были вынесены и направлены в службу судебных приставов постановления о взыскании задолженности в сумме более 624 000 рублей за счет имущества налогоплательщика.

В рамках исполнительных производств судебный пристав-исполнитель наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении принадлежащего должнику движимого имущества. Также было обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, однако требования должник в полном объеме так и не исполнил.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что административные требования УФНС России по Псковской области подлежат удовлетворению.

Решением суда в отношении мужчины установлено временное ограничение на выезд из Российской Федерации до погашения задолженности по сводному исполнительному производству.