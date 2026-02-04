За год Роспотребнадзор в Псковской области снял с реализации 22 партии плодоовощной продукции

В 2025 году в ходе контрольно-надзорной деятельности проверили 130 объектов, реализующих бахчевые, ягоды, овощи и фрукты, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области. Специалисты областного центра гигиены и эпидемиологии проверили более 700 проб.

Исследования проводили по санитарно-химическим (содержание нитратов, пестицидов, токсичных элементов), микробиологическим и паразитологическим показателям, содержанию ГМО, радионуклидов. Девять проб плодоовощной продукции отечественного и импортного происхождения по результатам проведенных исследований не соответствовали установленным требованиям по содержанию нитратов, что составило 2%.

В исследованных образцах овощей, плодов, ягод, бахчевых культур не выявили превышение гигиенических нормативов по содержанию токсичных элементов, радионуклидов, остаточных количеств пестицидов генномодифицированных организмов (ГМО).

Контрольные (надзорные) мероприятия показали, что наиболее частыми нарушениями законодательства в сфере технического регулирования являются:

отсутствие маркировочных ярлыков изготовителей, обеспечивающих прослеживаемость плодоовощной продукции; нарушение условий хранения, установленных изготовителями.

По результатам проведенных контрольно-надзорных и профилактических мероприятий в 2025 году сняли с реализации 22 партии плодоовощной продукции общим объемом 206,14 кг.