Старший советник юстиции Виктор Борисенко назначен заместителем прокурора Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: прокуратура Псковской области

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации от 29.01.2026 № 63-к на должность заместителя прокурора Псковской области назначен старший советник юстиции Борисенко Виктор Анатольевич», - говорится в сообщении.

Виктор Борисенко родился в 1962 году в городе Находка Приморского края. В 1986 году окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета (город Владивосток Приморского края).

В органах прокуратуры служил с 1985 года. Свой трудовой путь начал со стажера прокуратуры Партизанского района Приморского края. В разное время работал следователем прокуратуры Партизанского района Приморского края, старшим следователем прокуратуры города Находка, старшим следователем следственной части прокуратуры Приморского края, прокурором отдела общего надзора прокуратуры Приморского края, прокурором Хорольского района Приморского края, прокурором Фрунзенского района города Владивостока. С 2005 года трудился заместителем прокурора Магаданской области.

Ранее приказом генерального прокурора Российской Федерации от 28 апреля 2016 года №324-к он был назначен на должность заместителя прокурора Псковской области, но покидал этот пост в сентябре 2023 года в связи с выходом на пенсию.

Классный чин - старший советник юстиции. Женат.

В областной прокуратуре курировал вопросы уголовно-судебного отдела; отделов по надзору за соблюдением федерального законодательства; по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе; надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов; участия прокуроров в правотворческой деятельности; обеспечения законности региональных и муниципальных нормативных актов; реабилитации жертв политических репрессий.