Масленичные гуляния пройдут на террасе псковского ресторана «Стругановъ»

22 февраля пройдут масленичные гуляния на террасе ресторана «Стругановъ».

В программе будет все! Традиционные и не очень конкурсы, подарки и призы, напитки и угощения! Про деток тоже не забыли, для них проведут атмосферные мастер-классы в теплом помещении.

На террасе, кроме веселых конкурсов, для согрева будут порося на вертеле, плов и, конечно, же потрясающее блинное меню. Зима в этом году выдалась крепкая и проводить ее нужно соответственно: с песнями, шутками и задором, в чем нам поможет замечательный ведущий и вы, наши любимые гости! Начало мероприятия в 11:00, сожжение чучела в 15:00.

Ресторан расположен на Красноармейской набережной, дом 16 А.

Телефон: 8-900-990-09-90.