 
Общество

Масленичные гуляния пройдут на террасе псковского ресторана «Стругановъ»

0

22 февраля пройдут масленичные гуляния на террасе ресторана «Стругановъ».

В программе будет все! Традиционные и не очень конкурсы, подарки и призы, напитки и угощения! Про деток тоже не забыли, для них проведут атмосферные мастер-классы в теплом помещении.

На террасе, кроме веселых конкурсов, для согрева будут порося на вертеле, плов и, конечно, же потрясающее блинное меню. Зима в этом году выдалась крепкая и проводить ее нужно соответственно: с песнями, шутками и задором, в чем нам поможет замечательный ведущий и вы, наши любимые гости! Начало мероприятия в 11:00, сожжение чучела в 15:00.  

Ресторан расположен на Красноармейской набережной, дом 16 А.

Телефон: 8-900-990-09-90.

Реклама: ИП Салопова Ю. В. ИНН: 602701439075. Erid: 2SDnje43FBn.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026