Итоговое собеседование по русскому языку в Новоржевском округе пройдет в трех школах

Итоговое собеседование по русскому языку пройдет в Новоржевском муниципальном округе 11 февраля, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте». Проводиться будет в школах по месту обучения, задействованы Новоржевская средняя школа; Выборская средняя общеобразовательная школа и Дубровская основная общеобразовательная школа.

«Приближается важная веха в учебной деятельности обучающихся 9-х классов — итоговое собеседование по русскому языку. Напоминаю, что это обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА 9)», - сообщила Любовь Трифонова.

В этом году собеседование проходит 11 февраля. Начало в 9:00 по местному времени.