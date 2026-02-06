 
Общество

Итоговое собеседование по русскому языку в Новоржевском округе пройдет в трех школах

0

Итоговое собеседование по русскому языку пройдет в Новоржевском муниципальном округе 11 февраля, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте». Проводиться будет в школах по месту обучения, задействованы Новоржевская средняя школа; Выборская средняя общеобразовательная школа и Дубровская основная общеобразовательная школа. 

«Приближается важная веха в учебной деятельности обучающихся 9-х классов — итоговое собеседование по русскому языку. Напоминаю, что это обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА 9)», - сообщила Любовь Трифонова.

В этом году собеседование проходит 11 февраля. Начало в 9:00 по местному времени. 

«Уважаемые родители, позаботьтесь о наличии паспорта у вашего ребенка на момент проведения испытания. Итоговое собеседование будет проходить при соблюдении обязательных требований. Результаты собеседования оцениваются по системе «зачёт»/«незачёт». Только при получении «зачёта» ваш ребенок будет допущен к сдаче ГИА 9. Если по каким либо причинам вы получите «незачёт» или не сможете присутствовать на собеседовании 11 февраля, у вас будет возможность пересдать в дополнительные сроки - 11 марта 2026 года или 20 апреля 2026 года. Помните, что знания и подготовка — это надёжный фундамент для успеха! Желаю всем плодотворной работы и отличного результата!» - добавила глава округа.
