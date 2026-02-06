Игорь Дитрих: Большинство чиновников работает, а не делает вид

Неправильно говорить, что чиновники повсеместно работают «для галочки», заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, депутат от «Единой России» Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом ПЛН FM. По его мнению, речь идёт об исключениях из правил.

«В любой сфере, стране, концессии есть исключения из правил, которые носят отрицательный характер. Но в целом большинство чиновников не просто так попадает в это кресло. Это не так, что "я хочу“ или "можно мне?“. Все равно это люди, которые своим предыдущим трудом, организаторскими способностями сделали так, чтобы они были замечены и выдвинуты на определённую должность», - подчеркнул Игорь Дитрих.

Депутат отметил, что большинство чиновников осознает свою ответственность.

«Соответственно, каждый за это переживает и несёт ответственность. Большинство из чиновников не делает видимость, а на самом деле работает. Да, некоторые очень красиво в публичной плоскости об этом рассказывают, а некоторые делают всё молча, но результативно», — заключил заместитель председателя Псковского областного Собрания.