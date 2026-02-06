«Единая Россия» и Псковский облсовпроф вместе будут защищать права трудящихся

Соглашение о сотрудничестве между Псковским облсовпрофом и региональным отделением «Единой России» подписали председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов и депутат Государственной Думы, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Союз отражает общероссийский курс на укрепление взаимодействия партии с профсоюзным движением. При этом важная роль отводится институту сторонников «Единой России», который позволит людям труда и профсоюзным активистам напрямую участвовать в законотворческой работе партии. Об этом Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.



Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Нам с профсоюзной организацией предстоит поработать над наполнением региональной составляющей "Народной программы" партии», – отметил Александр Козловский.

По словам депутата, совместная работа партийных структур и профсоюзов поможет эффективнее защищать права работников, сделать решения работодателей и органов власти более прозрачными и усилить гарантии социальной справедливости. В условиях технологических и экономических изменений именно достойная зарплата, безопасные условия труда и социальные гарантии становятся основой устойчивого развития, заметил парламентарий.

«Подписанное сегодня соглашение подтверждает понимание того, что люди труда – это фундамент и движущая сила страны. Для Псковской области это шаг к системной работе по защите интересов работников, развитию общественного диалога и повышению качества принимаемых решений. Чем теснее взаимодействие партии и профсоюзов, тем выше вероятность, что инициативы будут учитывать реальные потребности граждан и приносить ощутимую пользу региону», – пояснил Александр Козловский.