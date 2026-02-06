 
Ремонт улицы Леона Поземского завершат в Пскове в 2026 году

Ремонт дорог и благоустройство общественных пространств в Пскове в 2026 году обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Пскова Борис Елкин на рабочей встрече. Масштабные работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото: правительство Псковской области

Один из основных объектов – улица Советская от Октябрьской площади до площади Победы. На участке дороги будет восстановлено асфальтобетонное покрытие и отремонтированы тротуары. Также запланирован ремонт улицы Вокзальной.

Еще один объект – завершение ремонта улицы Леона Поземского. В этом году будет реализован последний этап: на участке от улицы Алмазной до улицы Ипподромной. Мероприятия будут проведены с устройством кругового движения вокруг скейт-парка и обустройством пешеходных переходов и тротуаров.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет завершено приведение в порядок территории у гостиницы «Рижская». Также в планах благоустройство сквера на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона, общественной территории у дома №2 на улице Индустриальной, пространства между домами №12, №14 и №16 на улице Звездной и домом №13 на Сиреневом бульваре.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений продолжится благоустройство парка в Корытово. Здесь появятся тематические зоны для активного отдыха и развития бизнеса.

«С использованием механизмов президентского национального проекта мы последовательно делаем Псков еще более комфортным, красивым и современным, а вместе с ним - и другие населенные пункты нашего региона», - отметил губернатор.
