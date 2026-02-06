Умер актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат»

Актер Артур Арутюнян, сыгравший в фильме «Брат», скончался в возрасте 68 лет от инфаркта, сообщила его бывшая жена Валентина Коновалова в комментарии на странице актера на портале Кино-театр.ру.

Кадр из фильма «Брат»: Кинокомпания «СТВ», 1997

«Артур Арутюнян умер вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице от инфаркта», - говорится в комментарии.

Арутюнян родился в 1957 года, в 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Актер жил и работал в Санкт-Петербурге. На его счету роли в семи проектах, среди которых эпизодическая роль в фильме «Брат», а также в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», пишет РИА Новости.