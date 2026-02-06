Великолукская городская Дума скоро отметит свое 30-летие

30-летию со дня начала работы Великолукской городской Думы свое еженедельное обращение посвятил глава города Великие Луки Николай Козловский. Первое заседание представительного органа местного самоуправления состоялось 21 февраля 1996 года, ознаменовав важный этап в формировании современной системы муниципального управления в городе на Ловати.

Фото: Великолукская городская Дума

«С первых лет своей деятельности городской Думой были заложены принципы открытости, коллегиальности, законности и ответственности перед жителями города. За прошедший период Великолукская городская Дума сформировалась как постоянно действующий представительный орган, призванный обеспечивать правовую основу и стратегическое развитие всех сфер жизнедеятельности муниципального образования», — начал свое обращение Николай Козловский.

За три десятилетия через депутатский корпус прошло семь созывов, каждый из которых внес вклад в социально-экономическое развитие города. Глава Великих Лук отдельно отметил роль экс-мэра Алексея Мигрова, чей профессионализм и опыт сыграли ключевую роль в налаживании работы Думы в первых созывах.

В обращении Николая Козловского подробно перечислены основные направления и полномочия Думы: от утверждения устава города и формирования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность органов местного самоуправления, до бюджетной политики.

«Рассмотрение проекта местного бюджета, его утверждение и контроль за исполнением позволяют эффективно распределять финансовые ресурсы города с целью обеспечения его всестороннего и устойчивого развития. Благодаря последовательной работе депутатского корпуса бюджет Великих Лук сохраняет социальную направленность, что дает возможность реализовывать проекты в сфере образования, культуры, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городской среды», — добавил глава Великих Лук.

Он также отметил, что значимое влияние на развитие экономики города оказывает деятельность городской Думы по установлению и изменению местных налогов и сборов. Принятие решений о налоговых льготах позволяет снижать нагрузку для отдельных категорий граждан и поддерживать предприятия, создавая условия для развития производства, сохранения рабочих мест и привлечения инвестиций.

Особое внимание в обращении было уделено роли Думы в территориальном и градостроительном развитии, утверждении стратегий и программ развития инфраструктуры и деловой активности в городе, а также развитию межмуниципального сотрудничества с такими городами, как Сестрорецк и Полоцк.

Николай Козловский также выделил развитие механизмом общественного участия через институт общественных советников, который стал эффективным инструментом обратной связи между органами местного самоуправления и жителями.

«Депутаты Великолукской городской Думы в трудные для нашего Отечества времена принимают участие в решении проблем не только местного, но и регионального и федерального значения. Так, в период пандемии коронавирусной инфекции депутаты проявили активную позицию. Сегодня, в условиях проведения специальной военной операции, депутаты седьмого созыва системно оказывают помощь семьям участников СВО, а также занимаются сбором и отправкой необходимых грузов военнослужащим», — резюмировал Николай Козловский.

В заключение глава города добавил, что депутатский корпус продолжает работать в интересах жителей Великих Лук, способствуя развитию города и укреплению его экономического, инвестиционного и туристического потенциала, создавая комфортную и безопасную среду для жизни великолучан.