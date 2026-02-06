Памятник «Дом жилой» в Пскове восстановят за счет льготного кредитования

В рамках реализации программы льготного кредитования объектов культурного наследия (ОКН), оператором которой является ДОМ.РФ, ВТБ предоставил средства для восстановления двух объектов в Псковской и Нижегородской областях. Общая сумма финансирования составила 350 млн рублей с привлечением поручительств Корпорации МСП, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Фото: сервис Яндекс. Карты

Так, в Пскове инвестор ООО «Августина» планирует отреставрировать жилой дом начала XX века, реконструированный в 1950 году. Проект предусматривает сохранение архитектурных характеристик, а также создание коммерческих помещений на цокольном этаже.

«Возрождение небольших особняков силами среднего и малого бизнеса становится уже хорошей традицией в России. Предприниматели дают зданиям новую жизнь, а ВТБ помогает им в этом. Исторические здания становятся украшением городских улиц, а коммерческое использование восстановленных помещений позволяет большему числу людей увидеть их интерьер. Здание изначально известно как «Дом управляющего заводом Штейна», оно было построено в начале XX века. До революции это был доходный дом, в советские годы – обычный жилой. За более чем 100 лет здание сильно обветшало и даже было аварийным, но теперь его ждет новая жизнь. Надеюсь, оно еще долго будет радовать взгляд жителей Пскова», - отметил управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

«Программа льготного кредитования реставрации объектов культурного наследия — важный механизм поддержки инвесторов, который делает проекты по сохранению исторических зданий экономически жизнеспособными. Он позволяет сочетать сохранение исторической среды с адаптацией объектов под современные потребности регионов. Простота и эффективность условий программы в конечном счете положительно сказываются на развитии туристической инфраструктуры», — рассказал руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ Иван Розинский.

«Для ДОМ.РФ как оператора программы льготного кредитования очень важно, что интерес к ней со стороны бизнеса продолжает расти, а банки-партнеры приступают к финансированию реставрации объектов в регионах. Мы продолжим работать над развитием инструментов поддержки и привлечением новых инвесторов в проекты по восстановлению ОКН, упрощением клиентского пути и новыми возможностями платформы наследие.дом.рф, где представлены актуальные условия программы, объекты для инвестирования из разных регионов нашей страны и другая информация для инвесторов», — отметил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

«Дом жилой» 1950 года - объект культурного наследия регионального значения, включенный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Объект расположен на улице Льва Толстого, 14.

История возникновения и владелец, построивший здание, неизвестны. Памятник является образцом псковского доходного дома конца XIX - начала XX вв. Оформление фасадов памятника соответствует архитектурным решениям небольших городских домов, выполненных в стиле эклектики, с основным акцентом на классицизм.

В 1991 году при подготовке к постановке здания на государственную охрану в паспорте памятника оно было зафиксировано как «Дом управляющего заводом Штейна» нач. XX в. В 1998 году памятник был принят под охрану с наименованием «Дом жилой» 1950 года.